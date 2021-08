GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt: Sexy Bild aus dem Urlaub – doch alle achten nur DARAUF

Hach, da kommt doch Urlaubsstimmung auf! GZSZ-Liebling Jörn Schlönvoigt nimmt uns mit nach Italien. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Influencerin Hanna Weig, lässt der RTL-Star auf Capri die Seele baumeln.

Und wenn man schon mal im Lieblingsurlaubsort der Schönen und Reichen ist, muss man natürlich auch ganz viele Fotos schießen. Doch bei DIESEM Anblick rückt der GZSZ-Star ganz schnell in den Hintergrund.

GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt legt TV-Pause für Weltreise ein

Unzählige Hollywood-Stars fliegen jeden Sommer extra nach Capri, um einmal dem Alltagsstress zu entfliehen. Heidi Klum hat 2019 sogar auf der Insel, die in der Bucht von Neapel liegt, geheiratet. Und jetzt hat Capri auch GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt in seinen Bann gezogen.

GZSZ-Liebling Jörn Schlönvoigt sendet seinen Fans heiße Urlaubsgrüße. Foto: IMAGO / Future Image

Der 35-Jährige, den die meisten RTL-Zuschauer als Philip Höfer kennen, entspannt gerade mit seiner Frau Hanna und der gemeinsamen Tochter in Italien. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen von vielen Stopps auf ihrer großen Weltreise. Um mit seiner kleinen Familie die Erde zu erkunden, hat sich Jörn Anfang August sogar extra eine längere GZSZ-Auszeit genommen.

----------------------------------------

Das ist GZSZ:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

----------------------------------------

GZSZ-Darsteller teilt Urlaubsfoto – Fans haben nur Augen für den Bikini seiner Ehefrau

Fünfeinhalb Monate lang will Jörn Schlönvoigt jetzt mit Frau und Kind um die Welt reisen. Verständlich, dass sie dabei am liebsten jeden Moment festhalten wollen. Also knipsen die Schlönvoigts, was das Zeug hält. In Italien posiert Jörn zum Beispiel auf einem Boot vor zwei riesigen Felsen. Um ihn herum das tiefblaue Meer.

Ebenfalls an Jörns Seite ist seine wunderschöne Frau Hanna. Und die hat sich für den Bootsausflug in einen äußerst heißen Bikini geworfen.

Der Anblick von Hannas extrem knappen Leo-Bikini scheint die Fans ziemlich zu überraschen. „Sieht aus, als hätte sie ihren Bikini falsch an“, kommentiert eine Followerin. Von einer anderen Dame heißt es: „Ist das Bikinioberteil auf dem Kopf? Oder trage ich meinen seit Jahren falsch?“

----------------------------------------

----------------------------------------

Eine andere Userin löst schließlich auf: „Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich 'IN' ist, den Bikini so zu tragen, dass der halbe Busen herausschaut.“ Eines müssen sich aber wohl alle eingestehen. Model Hanna Weig steht der neue Bikini-Trend ziemlich gut.

Auch Jörns Kollegin Valentina Pahde zeigte sich kürzlich im sexy Leo-Bikini.