GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi entschuldigt sich bei Fans – „Ich verspreche Besserung“

Das Liebes-Drama zwischen Laura und Felix hält die GZSZ-Fans derzeit in Atem. Schafft Laura es wirklich, ihren Ex-Verlobten zurückzugewinnen oder wird ihre Intrige schon bald auffliegen?

Während ihr Serien-Ich gerade für ziemliche Furore sorgt, muss sich GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi persönlich bei den Fans entschuldigen.

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi will sich bei Fans entschuldigen

Durch ihre Machenschaften muss Laura aktuell einige Sympathiepunkte bei den GZSZ-Zuschauern einbüßen. Völlig verbittert kämpft sie um das Herz ihres Ex-Verlobten Felix Lehmann.

Im Gegensatz zu ihrer Serienfigur zeigt sich aber zumindest Schauspielerin Chryssanthi Kavazi nun reumütig.

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi ist ganz ehrlich mit ihren Fans. Foto: IMAGO / Eventpress

Das hat allerdings nichts mit dem Liebes-Chaos zwischen Laura und Felix zu tun. Nein, Chryssanthi muss sich offenbar für etwas ganz anderes entschuldigen.

GZSZ-Darstellerin will sich bessern – Fans reagieren eindeutig

Denn auf dem Profil der RTL-Darstellerin ist es spürbar ruhiger geworden. „Es gibt manchmal Tage oder Wochen, in denen ich es kaum hinbekomme, euch hier auf Instagram 'mitzunehmen', weil einfach so viel los ist... und manchmal gibt es auch Tage, Wochen, in denen einfach nichts passiert und ich euch genau deswegen nicht langweilen mag“, rechtfertigt sich die 32-Jährige.

Doch die Verbindung zu ihren Fans liegt Chryssanthi Kavazi sehr am Herzen. „Ich verspreche Besserung, deswegen meine Frage: Was wollt ihr hier mehr von mir sehen?“, lautet ihre Frage an die Follower.

Die springen dem Fernsehstar sofort zur Seite und erklären, dass sich Chryssanthi zu nichts gedrängt fühlen sollte. „Wenn ein paar Tage nichts kommt, ist auch das okay“, versichert ihr eine verständnisvolle Userin. Ein weiterer Fan kommentiert: „Bitte stress dich nicht!!“

