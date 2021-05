„GZSZ“-Star Timur Ülker: Erschreckende Aussagen aus seiner Vergangenheit – „Waffe schon im Anschlag“

Heute ist er einer der Stars der RTL-Soap „GZSZ“: Timur Ülker. Seit 2018 spielt er bei „GZSZ“ die Rolle des Nihat Güney.

Doch vor seiner Zeit als Schauspieler übte Timur Ülker einen ganz anderen Beruf aus. Einen, der ihn auch heute noch beschäftigt, wie der „GZSZ“-Star in einem Interview mit „RTL-Vipstagram“ erzählt.

„GZSZ“-Star Timur Ülker war Soldat bei der Bundeswehr

So war der 31-Jährige einst als Soldat bei der Bundeswehr tätig. Er sei sportlich gewesen, hatte keine Ausbildung. Die Bundeswehr sei da eine Lösung für ihn gewesen. Doch bei seinem ersten Auslandseinsatz merkte er, wie schwer es wirklich ist, Soldat zu sein.

GZSZ-Star Timur Ülker. Foto: IMAGO / Eventpress

So musste Timur Ülker auch nach Afghanistan. „Man kam da an und wusste noch gar nicht, was abgeht. Gerade noch Sachen ausgepackt, da hieß es: Ihr beide macht den Wachdienst. Lasst euch schnell einführen. Da mussten wir die Einheimischen, die ankamen, abtasten. Könnte auch der Feind sein.“

„GZSZ“-Star Timur Ülker: „Wir hatten die Waffe schon im Anschlag“

Plötzlich sei ein Mann auf ihn und seinen Kameraden zugelaufen. „Wir hatten die Waffe schon im Anschlag, was passiert hier gerade? Es war ein Vater mit seinem Säugling im Arm, schon blau angelaufen, keine Atmung. Diese Armut dort zu sehen war sehr krass.“

Die Zeit habe ihn sehr geprägt, so Ülker. „Man stumpft einfach ab mit der Zeit. Ich konnte am Ende nur noch in Gefahrensituationen wirklich etwas fühlen“, berichtet der Schauspieler. Ülker weiter: „Im Endeffekt war ich am Ende meiner Nerven und hab mich nur noch wie eine Hülle gefühlt.“

Zuletzt sorge Timur Ülker für reichlich Wirbel. Steigt der 31-Jährige wirklich bei „GZSZ“ aus? Bei Instagram spricht er Klartext.