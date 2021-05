„Unter uns“: Überraschendes Comeback! SIE kehrt nach 23 Jahren zurück in die RTL-Soap

Damit hat bestimmt niemand der „Unter uns“-Zuschauer gerechnet. Noch diesen August erwartet die Fans ein überraschendes Comeback.

SIE war schon in der allerersten Folge von „Unter uns“ dabei. Vier Jahre lang spielte Tatiani Katrantzi die Rolle der Jennifer Turner. 23 Jahre nach ihrem Ausstieg schlüpft sie erneut in die Figur.

„Unter uns“: Tatiani Katrantzi kehrt als Jennifer Turner zurück

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwand Jennifer Turner im Jahr 1998 aus der Schillerallee. Umso überraschender ist daher ihr „Unter uns“-Comeback, das sie diesen August nach unglaublichen 23 Jahren feiern wird.

Tatiani Katrantzi ist ab dem 3. August wieder bei „Unter uns“ zu sehen. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Vor allem das jüngere Publikum wird sich womöglich kaum noch an Jennifer erinnern. Dabei galt sie als die beste Freundin von Corinna Weigl, die heute von Nina Weisz verkörpert wird.

In ihren vier Jahren in der RTL-Soap musste Jennifer Turner schon einiges durchmachen: Der Mord an ihrer großen Liebe sowie eine Erpressungsaffäre im Job machten es der jungen Frau nicht gerade leicht. Um in einem Flüchtlingslager in Ruanda auszuhelfen, wanderte sie schließlich aus.

----------------------------------------

Das ist „Unter uns“:

„Unter uns“ ist eine RTL-Daily Soap

Die erste Folge erschien am 28. November 1994

Die Sendung wird montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Die Charaktere der Serie wohnen in der fiktiven Schillerallee 10 in Köln

Seit dem Start der Seifenoper wohnt die Familie Weigel in der Schillerallee

Im Mai 2013 waren einige „Unter uns“-Darsteller in einer Spezial-Ausgabe der Vox-Kochshow „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen

----------------------------------------

„Unter uns“-Urgestein aufgeregt: „Bin gespannt, wie sich alles verändert hat“

Und nun – 23 Jahre später – taucht Jennifer plötzlich wieder in der Kölner Schillerallee auf. Schauspielerin Tatiani Katrantzi ist überglücklich, endlich wieder in diese Rolle schlüpfen zu können. Schließlich legte sie als Jennifer Turner den Grundstein für ihre Schauspielkarriere.

Die „Unter uns“-Darsteller Björn Casapietra, Tatiani Katrantzi (l.) und Cecilia Kunz circa 1995. Foto: IMAGO / United Archives

„Die Rückkehr ans UU-Set ist schön und aufregend! Ich bin gespannt, wie sich alles verändert hat. Die Einzige, die ich vom Cast noch von früher kenne, ist Isabell Hertel, mit der ich auch Szenen zu spielen habe. Darauf freue ich mich schon total!“, berichtet die gebürtige Griechin gegenüber RTL.

----------------------------------------

----------------------------------------

Tatiani Katrantzi war übrigens zehn Jahre lang mit GZSZ-Schnuckel Oli P. verheiratet. Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn namens Ilias.

GZSZ-Star Anne Menden ließ kürzlich die Gerüchteküche brodeln. Wieso die Fans glaubten, Ex-„Bachelor“ Paul Janke am Set der RTL-Soap erkannt zu haben, erfährst du hier.