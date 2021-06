GZSZ-Star Iris Mareike Steen lässt tief blicken – Fans flippen aus: „Einfach nur WOW“

Holla, die Waldfee! Dieser heiße Schnappschuss von GZSZ-Star Iris Mareike Steen leitet endgültig den Sommer ein – und lässt so manch einen Fan nach Luft schnappen.

Bei so einer traumhaften Kulisse kann man ja auch gar nicht anders. Die GZSZ-Darstellerin hat einen Kurztrip auf die Lieblings-Baleareninsel der Deutschen gemacht und für ihre Fans einen besonderen Schnappschuss mitgebracht.

Holla, die Waldfee! GZSZ-Star Iris Mareike Steen lässt auf ihrem neuen Foto ganz schön tief blicken. Foto: IMAGO / Eventpress

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Kurztrip nach Mallorca – „Mal wieder durchatmen“

So könnte sich Iris Mareike Steen wohl auch gerne mal in Berlin zeigen. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Lilly Seefeld in der RTL-Soap GZSZ bekannt geworden ist, schickt ihren Fans sonnige Grüße aus Mallorca.

Dort lassen sich bekanntlich die schönsten Urlaubsfotos schießen. Das beweist Iris Mareike Steen nun höchstpersönlich bei Instagram. Stilvoll räkelt sich die Blondine auf dem Balkon, hinter ihr erstreckt sich das Mittelmeer. Hach, was eine Aussicht!

----------------------------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Bei TV Now kannst du die Folgen auch sehen

Eine Vorschau bietet RTL an

----------------------------------------

„Es tat richtig gut, mal wieder durchatmen zu können, das Meer rauschen zu hören und Palmen zu umarmen“, berichtet die 29-Jährige von ihrem Wochenend-Trip. Das glauben wir sofort.

GZSZ-Schauspielerin mit tiefem Ausschnitt – Fans flippen aus: „Ziemlich heiß!“

Doch die malerische Landschaft gerät bei Iris' Outfit schnell in Vergessenheit. Denn: Die Schauspielerin lässt tief blicken. Zu lässigen Jeans-Shorts kombiniert sie einen Mega-Ausschnitt. Ziemlich sexy!

Die Fans des RTL-Stars kennen bei diesem Anblick kein Halten mehr:

„Eine wahre Traumfrau.“

„Einfach nur WOW!“

„Ziemlich heiß!“

„Oh, wer zeigt denn da etwas Busen.“

„Wow, sehr sexy!“

Den aufreizenden Schnappschuss hat übrigens Iris' Mann von ihr gemacht, wie sie einem Follower in den Kommentaren verrät.

----------------------------------------

Mehr zu GZSZ:

----------------------------------------

