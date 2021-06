Lena Meyer-Landrut teilt besonderen Moment – „soooo unfassbar schön“

Es gibt sie, diese ganz besonderen Momente, die man nie mehr vergisst. Für diese würde man gerne die Zeit zurückdrehen, nur, um sie noch einmal zu erleben.

Genau so einen Moment hat jetzt auch Lena Meyer-Landrut erlebt – und ihre Fans daran teilhaben lassen. Sie erzählt ihnen von einem Tag, den sie am liebsten immer und immer wieder neu erleben würde. Kein Wunder, schließlich hat die Sängerin ganze zwei Jahre darauf gewartet, endlich wieder das tun zu können, was sie am meisten liebt.

Sängerin Lena Meyer-Landrut. Foto: IMAGO / mix1

Welcher Moment das für Lena Meyer-Landrut war, erfährst du hier.

Lena Meyer-Landrut gibt erstes Live-Konzert nach zwei Jahren

Das wurde aber auch Zeit! Am Freitag (18. Juni) war es endlich wieder so weit: Lena Meyer-Landrut hat ihr erstes Konzert seit ihrer „Only Love“-Tour im Jahr 2019 gegeben. Und der Anlass hätte kaum schöner sein können.

Denn: Der knapp 20-minütige Auftritt auf dem Gelände einer Kiesgrube in Zossen (Brandenburg) fand zum Launch ihrer eigenen Modekollektion „a lot less“ statt. Während die Models in Lenas Designs über den Laufsteg liefen, gab die hübsche Musikerin ein kleines Akustik-Konzert für ihre geladenen Gäste.

Während sie es sich zunächst auf einem Barhocker aus Holz gemütlich machte, trällerte sie Hits wie „Thank You“, „Wild & Free“, „Stardust“ und „Satellite“. Natürlich durfte auch ihre neue Single „Strip“ nicht auf der Setlist fehlen.

Lena Meyer-Landrut ganz emotional – diesen Auftritt wird sie niemals vergessen

Die Fans, die sich das komplette Live-Konzert nun immer wieder bei YouTube ansehen können, bekommen bei diesem Anblick sicherlich Gänsehaut. Endlich zeigt sich Lena Meyer-Landrut wieder vor laufender Kamera. Endlich gibt es neue Live-Musik von der ESC-Siegerin aus dem Jahr 2010. Und das Beste: Die Stimme der 30-Jährigen klingt glasklarer denn je.

Auch Lena selbst ist noch ganz gerührt. Bei Instagram teilt sie einen Ausschnitt aus dem YouTube-Video und schreibt dazu: „Werde direkt wieder ganz emotional, weil es soooo unfassbar schön war.“

Das „a lot less“-Konzert kannst du dir HIER in voller Länge ansehen.

