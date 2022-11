GZSZ bekommt sexy Zuwachs: In DIESEM Land ist er schon ein TV-Star

Neues Gesicht bei GZSZ! Die RTL-Serie bekommt Latino-Zuwachs. Schauspieler Patrick Fernandez wird schon in wenigen Tagen den Kolle Kiez aufmischen und Temperament versprühen.

Hierzulande werden den 37-Jährigen mit mexikanischen Wurzeln vielleicht nur wenige Zuschauer kennen, in Mexiko hat der neue GZSZ-Darsteller aber schon einige TV-Rollen hinter sich.

GZSZ: Patrick Fernandez steigt ein – So ist seine erste Szene

Patrick Fernandez wird in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle des Carlos Lopez – den Mann von Jessica (Nina Ensmann) – spielen. Impulsiv, temperamentvoll, zupackend kombiniert mit wilder Erotik – so beschreibt ihn RTL. Was können die GZSZ-Fans also von den ersten Szenen mit Carlos erwarten? „Carlos kommt in den Kiez, weil er eine Rechnung mit Jessica offen hat. Diese soll sie jetzt begleichen und er wird auch nicht gehen, bis das so ist!“, verrät Patrick bereits. Aktuell drehe er vor allem mit Jessica, Tuner, Nina, Michi und Tobias.

GZSZ: Patrick Fernandez in seiner Rolle des Carlos. Foto: RTL/ Rolf Baumgartner

Wer jetzt sofort auf ein großes GZSZ-Liebesabenteuer hofft, der muss vorerst enttäuscht werden. „Carlos hat jetzt erstmal gar kein Kopf für die Liebe. Er möchte zunächst wissen, was mit Jessica passiert ist. Aber wer weiß, was ihm in diesem herzlichen Kiez so passieren kann…? Es gibt ja einige Damen mit sehr hübschen Augen dort (lacht).“ Privat ist Patricks Herz bereits vergeben. Der Berliner ist schon seit Jahren glücklich verheiratet.

GZSZ-Star Patrick Fernandez: Erste Telenovela-Erfahrungen mit 19

Sein erster Schauspieljob für eine Daily-Serie ist GZSZ übrigens nicht. Bereits im Alter von 19 Jahren hat er erste Telenovela-Erfahrungen in Mexiko gesammelt und stand insgesamt für acht Serien vor der mexikanischen Kamera. Auch hierzulande konnte er schon deutsche TV-Luft schnuppern, unter anderem für die Serie „Daheim in den Bergen“. Am Set von GZSZ soll es seiner Meinung nach aber ganz anders als in Mexiko zugehen.

„Da war viel mehr Lärm am Set – vor und hinter den Kulissen. (lacht) Es ist ein ganz anderes Gefühl jetzt, da ich in Mexiko am Set langsam erwachsen geworden bin. Ich habe mit 19 Jahren meine ersten Telenovela-Erfahrungen gemacht und weitergedreht, bis ich 30 Jahre alt wurde. Also kannte ich dann schon alles und jeden. Hier in Deutschland bei GZSZ kannte ich noch niemanden persönlich und war sehr aufgeregt zu wissen, mit welchem Kollegen ich mal ein erstes Feierabend-Bierchen trinken gehe. (lacht)“

Sein Debüt bei GZSZ macht Patrick Fernandez am Montag, den 7. November um 19.40 Uhr bei RTL.