„GZSZ“-Star mit hüllenloser Offensive! Diese Message steckt dahinter

Seit 2004 können „GZSZ“-Fans Anne Menden auf dem Bildschirm als Kiez-Bewohnerin Emily Höfer verfolgen. Die Kult-Telenovela heimst auch nach den vielen Jahren noch Erfolge ein.

Doch mit dem Erfolg kommt auch die öffentliche Kritik. Aktuell herrscht um den „GZSZ“-Star ordentlich Trubel – mit einem hüllenlosen Statement meldet sie sich jetzt auf Instagram dazu.

„GZSZ“-Star lässt die Hüllen fallen

Anne Menden muss sich derzeit mit einigem rumschlagen. Ihr Privatleben rund um Freund Gustav und gewisse Baby-Spekulationen wurden in der Öffentlichkeit ordentlich diskutiert – jetzt scheint sich die 39-Jährige auch mal dazu äußern zu wollen.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie ein Foto – und das hat es in sich: Oben ohne posiert sie auf einem Meeres-Felsen. Doch dem „GSZS“-Star geht es hier weniger um Nacktheit – die Message wird mit seinem empowernden Worten unter dem Post deutlich. „Das Meer erinnert mich daran: Ich bin nicht gemacht, um klein zu sein.“

„GZSZ“-Star: Ihre Fans lieben es

Die wilden Spekulationen der Öffentlichkeit können der 39-Jährigen also wohl getrost den Buckel runterrutschen. Ihre Fans unterstützen die Schauspielerin in den Kommentaren – sie sind absolut begeistert von der Message! „Ich lieb’s, so powerful“, heißt es.

Oder „Tolles Bild! Sehr, sehr schön und sinnlich!“ Mendens „Ansage“ hat gesessen! Ob sich die Fans jetzt auf mehr Content in die Richtung freuen dürfen, bleibt abzuwarten – aber im Endeffekt bleibt er ja auch nur ein Mittel zum Zweck: Es ist egal, was die Öffentlichkeit sagt – der „GZSZ“-Star lässt sich nicht unterkriegen.