GZSZ-„Leon“: Susan Sideropoulos verrät süßes Insider-Detail zum Spin-Off

Lange mussten die GZSZ-Fans auf diesen Tag warten, am Mittwoch (11. Januar) zeigt RTL endlich die Fortsetzung von „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“. Pünktlich zur Primetime geht die Liebe zwischen Leon (Daniel Fehlow) und Sarah (Susan Sideropoulos) in die Verlängerung.

Das Highlight des Films dürfte wohl die Krönung der Beziehung der beiden, ihre Hochzeit sein. Bereits vorab veröffentlichte Bilder zeigen ein glückliches Paar und eine wunderschöne Susan Sideropoulos, die jetzt übrigens schon zum dritten Mal in ihrem Leben im ausladenden weißen Kleid heiratet. Denn neben ihrer privaten Hochzeit trat sie auch mit Kollege Fehlow schon mal vor den Traualtar. Zum Thema Kleid gibt’s diesmal eine ganz besonders „schöne Geschichte“ zu erzählen, wie die GZSZ-Bekanntheit verrät.

GZSZ: Susan Sideropoulos machte besondere Erfahrung

Die Wahl des Kleides kann die Betroffenen schon mal Nerven und vor allem jede Menge Geld kosten. Am GZSZ-Set stellte anscheinend weder das eine, noch das andere ein Problem dar. Denn die Entscheidung für das richtige Dress war anscheinend ein spontaner Glücksgriff. Finanziell gab’s dann wohl auch nichts mehr zu diskutieren.

„Dann haben wir ein paar anprobiert. Und tatsächlich war dieses auf Anhieb sowohl mein Lieblingskleid, als auch von der Stylistin“, erzählt Susan Sideropoulos gegenüber RTL.

GZSZ-Stars feiern nochmal Hochzeit

Aber nicht nur die schnelle Kleiderentscheidung sorgte für eine Überraschung, sondern die Tatsache, dass die GZSZ-Schauspielerin in genau dem gleichen Brautmodengeschäft das Kleid für ihre echte Hochzeit mit Ehemann Jakob Shtizberg kaufte.

Sarah (Susan Sideropoulos) und Leon (Daniel Fehlow) feiern bei RTL Hochzeit. Das Kleid ist für Susan etwas ganz Besonderes. Foto: RTL+

Und damit nicht genug: Denn nicht nur der Laden war derselbe, sondern auch die Verkäuferin, die sie jetzt erneut beraten hat. Es ist ein süßes Detail, das ihr edles Spitzen-Dress wie für sie gemacht erscheinen lässt.

Damit und mit der großen Feierlichkeit dürfte sie den Fans der Serie erneut einen unvergesslichen GZSZ-Moment bescheren.

RTL zeigt das GZSZ-Spin-Off „Leon – Kämpf um deine Liebe“ um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.