GZSZ-Drama: Zuschauer sind brutal ehrlich – „Alle haben dich gehasst“

Traurige Szenen bei GZSZ! Für Lara Dandelion, die die Rolle der Zoe Vogt spielt, ist das Thema „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ schon wieder vorbei. Die Schauspielerin, die von Anfang an nur eine Gastrolle in der Serie ergatterte, hat am Freitag (22. September) ihre letzten Szenen im TV.

Und die enden ziemlich dramatisch.

GZSZ-Zuschauer brutal ehrlich

Lara Dandelion spielt in GZSZ eine brutale Rolle. So brutal, dass die 30-Jährige zunächst Bedenken hatte, Zoe Vogt zu verkörpern. „Es ist wahnsinnig weit weg von mir. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Es ist ein extremer Gegensatz zu dem, wie ich privat bin.“ Sie besitze auch keine Waffe wie Zoe und hatte Angst, dass man ihr „die Rolle als böse Killerin nicht abkauft“, erzählte Dandelion kürzlich im GZSZ-Podcast. Doch sie meisterte die Sache gut.

Die Schauspielerin verabschiedet sich nun mit einem lauten Knall von GZSZ. Es kommt zum großen Showdown zwischen Zoe und ihrer Kontrahentin Lara (gespielt von Chryssanthi Kavazi) und noch wird den Zuschauern nicht verraten, ob Zoe womöglich sogar den Serientod erfahren wird.

Doch die Fans haben weitgehend eine radikale Meinung, wenn es darum geht, dass Zoe Vogt nun endgültig nicht mehr zur Handlung gehört. Bei Instagram schreiben viele Zuschauer zum Beispiel:

„Endlich ist Zoe weg, schade um Lara. Sie hat echt super gespielt.“

„Tolle Schauspielerin!“

„Sie hat ihre Rolle wirklich gut gespielt, aber bin nicht traurig, dass die Rolle verschwindet.“

„Alle haben Dich gehasst, aber Du hast das einfach so mega-geil gespielt.“

„Schade, dass du gehst. Deine Rolle war so heftig gut und wie du das gespielt hast. Einfach genial.“

Lara Dandelion kam also insgesamt ziemlich gut bei den Fans an, im Gegensatz zu ihrer Serienfigur. Die Zuschauer haben deshalb einen Vorschlag für das GZSZ-Team, wie Lara vielleicht doch noch wieder in der Serie auftauchen kann: „Sie könnte gerne als Zwillingsschwester wiederkommen.“

Dem GZSZ-Star selbst fiel der Abschied am Set übrigens ebenfalls sehr schwer. Es flossen sogar Tränen. „Am Ende, nach meiner letzten Szene, kam das ganze Team mit Blumen, einer Karte und einem Abschiedsgeschenk ins Studio: Das hat mich sehr berührt. Ich habe versucht, das alles noch einmal so richtig zu genießen und habe mich über so viel Wertschätzung vom ganzen Team sehr gefreut.“

Laras dramatischen GZSZ-Abschied kannst du am Freitagabend um 19.40 Uhr bei RTL sehen.