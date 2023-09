GZSZ: Emotionaler Abschied – sie kämpfte bis zum Schluss

Es war kein wirklich langer, dafür aber extrem spektakulärer Auftritt. Am kommenden Freitag (22. September 2023) ist Schauspielerin Lara Dandelion Seibert das vorerst letzte Mal als Agentin Zoe in der RTL-Dailysoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Noch ist nicht klar: Wird Zoe den Serientod sterben oder bleibt doch noch eine Hintertür offen?

Im Interview mit RTL spricht die Schauspielerin über ihre Zeit bei „GZSZ“. So habe ihre Rolle der Zoe eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. „Sie begegnet das erste Mal dem Gefühl des Verliebtseins wieder und erlebt Eifersucht und Wut. Also alles ganz und gar nicht nach Plan“, schildert Lara Dandelion Seibert.

„GZSZ“-Abschied von Agentin Zoe

Ganz und gar nicht nach Plan wird auch das Ende ihrer Rolle sein. „Meine Rolle Zoe kommt ins Gefängnis und möchte hier natürlich nicht den Rest ihres Lebens verbringen. Deshalb schmiedet sie einen Plan, um ins Krankenhaus verlagert zu werden, um von hier aus zu fliehen. Natürlich hat sie hierbei Hilfe, doch alles entwickelt sich anders, als gedacht und sie ist wieder auf sich alleine gestellt“, schildert die Schauspielerin.

Wird Zoe am Ende getötet? Foto: RTL

Es kommt zu einer Geiselnahme und einem nervenzerreißenden Kampf um Leben und Tod. „Ich finde total stark, dass Zoe als Charakter nicht einknickt und bis zum bitteren Ende kämpft. Das zu spielen, hat sehr viel Spaß gemacht. Sie ist eine richtige Kämpfernatur. Natürlich hätte ich mich als Lara total gefreut, noch länger bei GZSZ zu bleiben als es von Anfang an bei meiner Gastrolle geplant war. Deshalb habe ich beide Anteile in mir: Ich freue mich für die Figur Zoe und bin – als Lara – auch traurig, dass ich die Serie an dieser Stelle verlassen werde“, so Lara Dandelion Seibert.

++ Anne Menden bekommt widerliche Sperma-Post: „Strafbar“ ++

Mehr Nachrichten:

Ihr letzter Drehtag sei sehr emotional gewesen, berichtet die Schauspielerin weiter. Am Ende habe sich das ganze Team mit Blumen und einem Abschiedsgeschenk bei ihr bedankt. Das habe sie sehr berührt, erinnert sich Seibert.