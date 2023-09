GZSZ-Star berichtet von schlimmem Erlebnis während Taxi-Fahrt: „Was stimmt mit den Menschen nicht?“

Als „Maren Seefeld“ ist Eva Mona Rodekirchen täglich bei GZSZ zu sehen. Sowohl ihre Serienfigur als auch sie selbst sind bekannt für ihre gute Laune und ein freundliches Gemüt. Doch eine Erfahrung, die sie in einem Taxi machte, brachte die Schauspielerin jetzt auf 180.

Insgesamt 181.000 Follower zählt Eva Mona Rodekirchen auf ihrem Instagram-Account. Ihre Fans bekommen die 47-Jährige also nicht nur bei GZSZ zu sehen. Auch auf Social Media gibt die Blondine regelmäßig ein Lebenszeichen von sich – doch ihr letztes Update fiel alles andere als positiv aus.

+++GZSZ: Emotionaler Abschied – sie kämpfte bis zum Schluss+++

GZSZ-Star trifft auf „Nazi-Taxifahrer“

In einem kurzen Video berichtet der TV-Star von einer Horror-Taxifahrt. „Ey, dann bist du im Taxi. Und dann hast du so einen Nazi-Taxifahrer, der zu dir sagt: ‚Ey, ich hoffe da sind mehr Haie im Mittelmeer, die die Flüchtlinge fressen.‘ Und du denkst: ‚What the f***‘. Wirklich? Was stimmt denn mit den Menschen nicht? Ich bin schockiert.“

+++RTL-Star Valentina Pahde lässt die Hüllen fallen: „Alles an dir ist perfekt“+++

Mehr Kontext gab Eva Mona Rodekirchen ihren Social-Media-Followern zu dem Vorfall nicht – doch sie scheint von den Worten des Taxi-Fahrers ziemlich mitgenommen zu sein. Während einige ihrer Fans dem Taxi-Fahrer sogar zustimmen, halten die meisten jedoch dagegen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Zahlreiche Follower sind ebenfalls entsetzt

„Irgendetwas ist während oder nach Corona passiert mit den Menschen… irgendetwas stimmt insgesamt nicht mehr. Es ist überall Hass“ und „Die Zeiten, schlimm sind sie, in denen Menschenhass wieder offen zur Schau getragen wird und Widerhall in ach so vielen Köpfen findet. Umso kraftvoller müssen wir jetzt unsere Stimmen erheben. Ich schicke dir Kraft in diesen immer finsterer werdenden Zeiten“, schreiben beispielsweise zwei Fans unter dem Beitrag. Bleibt nur zu hoffen, dass die nächste Taxi-Fahrt für die Schauspielerin wieder angenehmer wird.