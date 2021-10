GZSZ-Star Iris Mareike Steen heiß im Badeanzug – ihre Fans stellen sich nur DIESE Frage

Was für ein Anblick! Während es hierzulande gerade immer kälter wird und sich der Herbst von seiner besten Seite zeigt, gibt es eine Person, die es sich momentan am Strand und bei warmen Temperaturen richtig gut gehen lässt: GZSZ-Star Iris Mareike Steen.

Die GZSZ-Schauspielerin macht aktuell Urlaub auf Mauritius – sprich: im Paradis. Und postet auf Instagram dazu ein sexy Bild von sich im Badeanzug.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen teilt heißes Badeanzug-Bild

„Was für ein unfassbar schöner Ort! Nachdem wir das Jahr über irgendwie vergessen hatten uns Urlaub zu nehmen, sind September und Oktober von kleinen „Urlaubsinseln“ gespickt worden und nach einer traumhaften Woche auf Rhodos im letzten Monat, sind wir nun eine Woche auf Mauritius und ich kann kaum glauben, wie unfassbar wundervoll es ist“, schreibt die GZSZ-Darstellerin auf Instagram.

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

GZSZ: Fans von Iris Mareike Steen stellen sich nur DIESE Frage

Auf dem Bild steht Iris Mareike Steen lasziv vor einem Pool – im Hintergrund der Blick auf das Meer. Keine Frage: Dieser Urlaubs-Schnappschuss ist heiß!

Für ihre Fans stellt sich beim Anblick des Fotos aber nur eine Frage:

„Was für ein toller Badeanzug... wo bekommt man so etwas her?“ Prompt folgt die Antwort von Iris: „Den habe ich in einer kleinen Boutique gekauft. Ich hab leider den Namen vergessen, schaue aber, ob ich ihn noch mal rausfinde.“ Ein anderer Fan kommentiert: „Ich will deinen Badeanzug.“

Für die 29-Jährige ist es nicht der erste Aufenthalt auf Mauritius. Bereits 2018 ließ es sich die GZSZ-Schauspielerin auf dem Inselstaat im Indischen Ozean gut gehen und war „ebenfalls überwältigt“, wie sie weiter verrät.

