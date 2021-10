„GZSZ“: Heißes Dessous-Video von IHR macht Fans verrückt – „Heiße Mama“

Sie war einst ein großer Star der RTL-Erfolgssoap „GZSZ“. Mit Adel Tawil war einer der erfolgreichsten deutschen Künstler der Mann an ihrer Seite. Doch dann tauchte Jasmin Tawil ab.

Später folgten skurrile Videos, die zeigten, wie der ehemalige „GZSZ“-Star auf einer Straße lag, unverständliche Dinge sagte.

„GZSZ“: Jasmin Tawil macht mit irren Videos auf sich aufmerksam

Plötzlich der nächste Einschnitt. Jasmin Tawil löschte alle Einträge bei Social Media. Nun ist die Frau, die bei RTL einst Jasmin Weber war, wieder da.

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Jasmin Tawil hat ein Kind und einen neuen Mann an ihrer Seite. Eines hat sich jedoch nicht geändert. Die Videos, die sie bei Instagram mit ihren Fans teilt, sind immer noch maximal skurril.

So veröffentlichte die 39-Jährige nun ein unscharfes Video, das sie dabei zeigt, wie sie, lediglich mit gelben Dessous bekleidet, durch ihr Bad tanzt. Im Hintergrund hört man ein Rauschen. Zum Schluss des Videos zeigt sie das Victory-Zeichen.

Dazu schreibt Jasmin: „I am better now“. Zu Deutsch also: „Mir geht es wieder besser.“ Ihre Fans jedenfalls feiern die ehemalige Schauspielerin für die freizügigen Bilder.

„Wunderschön“, schreibt eine Anhängerin. Und ein anderer Fan ergänzt: „Immer noch eine heiße Mama.“ Während eine dritte Followerin schreibt: „Nice...du wirkst so befreit und viel lebenslustiger, das ist finde ich richtig toll...ist schön zu sehen, dass es dir offenbar gut geht. Freut mich!!“

