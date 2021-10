GZSZ-Star Iris Mareike Steen mit emotionalen Worten – „Nicht als Drohung verstehen“

Vier Jahre schon feiern GZSZ-Star Iris Mareike Steen und ihr Mann Kevin ihre offiziell beglaubigte Liebe. Solange ist die Schauspielerin schon mit ihrer besseren Hälfte verheiratet. Am Jubiläumstag ließ sich die GZSZ-Darstellerin etwas ganz Besonderes für ihren Mann Kevin einfallen.

Iris Mareike Steen schrieb ein paar Zeilen auf Social Media, die nur ihrem Schatz galten.

„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen hat eine wichtige Botschaft. Foto: IMAGO / Future Image

GZSZ-Star Iris Mareike Steen wird emotional – „Nicht als Drohung verstehen“

Zärtlich liegt Iris in den Armen ihres Mannes, während dieser ein Buch liest. So zeigt es das Bild, das die 29-Jährige auf Instagram gepostet hat. Dazu die liebenswerten Zeilen:

„Vor genau vier Jahren haben wir beide beim Standesamt unterschrieben, dass ich jetzt ganz offiziell „rechtmäßig angetraut“ immer so in deinem Arm liegen darf“, beginnt Iris Mareike Steen ihre Worte. Und weiter: „Das habe ich seitdem auch ganz schön ausgenutzt und (dies ist nicht zwangsläufig als Drohung zu verstehen) ich werde es auch in Zukunft so oft wie möglich tun. Ist „in seinem Arm“ eine zulässige Angabe für den Lieblingsort? Happy „Heiratstag“. Kitsch Ende.“

Das ist GZSZ

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

GZSZ-Star Iris Mareike Steen klärt über Hochzeits-Detail auf

Wer sich jetzt fragt, was es mit dem Wort „Heiratstag“ tatsächlich auf sich hat, für den hat die GZSZ-Schauspielerin auch eine Antwort. Sie schreibt: „P.S. Ja, wir unterscheiden zwischen Heiratstag (standesamtliche Trauung) und Hochzeitstag (freie Trauung mit Freunden und Familie).“

Von ihren Fans erhält Iris einige Glückwünsche zum besonderen Tag:

„Ich wünsche euch nur das Beste zum Hochzeitstag! Mögen noch viele weitere folgen und ihr in Glück, Zufriedenheit und Gesundheit eure Zeit verbringen!“

„Alles Liebe zum Heiratstag“

„Sehr schön geschrieben. Hätte auch von meiner Frau sein können. Herzlichen Glückwunsch euch beiden.“

„Happy Hochzeitstag und weitere 100 Jahre so“

