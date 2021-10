GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Sexy Foto! Fans geraten ins Schwärmen – „Traumfrau“

Während in Deutschland der Herbst Einzug hält, die Nächte immer kälter und die Tage verregneter werden, lässt es sich GZSZ-Star Iris Mareike Steen wahrlich gut gehen.

Sie genießt nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Sonne, Strand und Meer auf Mauritius. Aber natürlich nicht, ohne auch ihren Fans Grüße aus dem Urlaub zu schicken. Auf ihrem neusten Instagram-Foto lässt die GZSZ-Schauspielerin jedenfalls ziemlich tief blicken.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen im sexy Badeanzug

Iris Mareike Steen ist im Urlaubsmodus! im September war sie mit ihrem Ehemann bereits für eine Woche auf Rhodos, den Oktober verbringt sie unter der Sonne Mauritius. Bei 27 Grad Lufttemperatur und 24 Grad Wassertemperatur lässt es sich dort sicherlich auch bestens aushalten.

Ihre Fotos sprechen auf jeden Fall Bände! Auf ihrem letzten Bild steht die 29-Jährige im türkisblauen Meer und lächelt verträumt. Sie trägt einen blauen Bikini, der ganz schön tief blicken lässt. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen:

„Bezaubernd schön“

„Wunderschönes Foto von dir, genieß die Zeit“

„Sexy und schöne Traumfrau“

„Hübsch hübsch wie immer! Ich wünsche dir einen schönen Urlaub“

Iris Mareike Steen gibt zu: „Ich bin nicht wahnsinnig souverän“

Doch in dem Moment, der auf dem Bild so sexy anmutet, hat sich Iris Mareike Steen selbst eher „nicht so souverän“ gefühlt. „Bis auf Kniehöhe ins Wasser gehen ist genau mein Ding“, schreibt die Schauspielerin mit einem lachenden Emoji und scherzt: „Ich bin nicht wahnsinnig souverän, wenn es darum geht, ins Wasser zu gehen.“

Ihr GZSZ-Kollege Timur Ülker springt gleich auf den Zug mit auf. „Du hast zu schöne Knie, um sie im Wasser zu verstecken“, witzelt er. Das quittiert Iris Mareike Steen wiederum mit einem lachenden Emoji und einem Kusssmiley.

Fans springen ihr zur Seite: „Mir geht es genau so“

Ihre Fans scheint es aber nicht weiter zu stören, dass sie nicht ins kühle Nass eingetaucht ist. „Dafür machst du aber eine gute Figur! Lässt dir nichts anmerken“, kommentiert jemand. „Mir geht es genau so“, bestätigt jemand anderes, „Ich liebe das Meer, muss aber nicht immer unbedingt darin baden.“ Ganz ohne baden und untertauchen geht es dann im Urlaub aber doch nicht, wie die Schauspielerin verrät. Schnorcheln steht nämlich dem Plan der 29-jährigen GZSZ-Schauspielerin! (abr)