„GZSZ“: Heftige Attacke gegen RTL-Star – „Hoffe, du bekommst richtig auf die Fresse“

Es sind harte Worte, die die „GZSZ“-Stars Chryssanthi Kavazi (spielt die Rolle der Laura Lehmann), Vildan Cirpan (spielt die Rolle der Nazan Akinci), Lennart Borchert (spielt die Rolle des Moritz Bode) und Wolfgang Bahro (spielt die Rolle des Jo Gerner) bei Instagram verlesen.

Es sind Worte, die an die „GZSZ“-Stars selbst gerichtet waren. Worte, die anonyme Hater im Netz den RTL-Schauspielern an den Kopf warfen.

„GZSZ“-Stars wehren sich gegen Häme und Hass im Netz

„Ich hoffe, du bekommst richtig auf die Fresse, du dumme Sau“, musste beispielsweise Chryssanthi Kavazi lesen. Doch es wird noch schlimmer, noch brutaler.

„Du bist der Grund, warum ich nie eine türkische Frau heiraten oder mit ihr zusammen sein werde.“ Diesen Satz musste Kavazis Kollegin Vildan Cirpan lesen. Und „GZSZ“-Urgestein Wolfgang Bahro bekam zu hören, dass er ein „widerlicher Systemling“ sei.

„GZSZ“-Fans sind begeistert: „GZSZ. Wieder einmal so viel mehr als nur eine tägliche Soap“

Warum Menschen so böse, so verachtend sind? Unklar. Klar ist jedoch, dass RTL nun ein Zeichen gegen Hass und Mobbing im Netz sendet. Bereits am Montagabend brachte RTL ein Spezial zu genau zu diesem Thema zur besten Sendezeit.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Und auch das Video der „GZSZ“-Stars entstand im Rahmen der RTL-Kampagne gegen Häme, Hetze und Hass. Bei den Instagram-Fans der Serie kam die Aktion zumindest schon einmal sehr gut an.

„Geniale Aktion!! Finde es richtig schlimm, wie viele Leute nicht zwischen Fiktion und Wirklichkeit differenzieren. Lese sehr oft die Kommentare mit und frage mich, ob sie es auch persönlich sagen würden, was sie schreiben“, schreibt beispielsweise eine Followerin zu der Aktion. Und ein anderer fügt an: „GZSZ. Wieder einmal so viel mehr als nur eine tägliche Soap! Bleibt weiter an wichtigen Themen wie diesem dran. Super Aktion.“

Diese Nachricht ist ein Schock. Nach 25 Jahren nimmt ER Abschied von „GZSZ“.