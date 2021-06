GZSZ (RTL): Fans laufen Sturm – „So ein Schwachsinn!“

Die Kultsoap „GZSZ“ läuft seit dem Jahr 1992 bei RTL – in über 7000 Folgen konnten Fans das Leben ihrer TV-Lieblinge bereits verfolgen. Dass sich da mal die ein oder andere Story wiederholt, scheint wohl kaum zu vermeiden.

Und doch, für die vielen „GZSZ“-Fans sind solche Fauxpas immer wieder ein Ärgernis. Das beweisen sie nun auch im jüngsten Fall. So kündigte RTL einen Neuzugang in seiner Soap an.

„GZSZ“: Zuschauer erheben diesen Vorwurf gegenüber RTL

So wird Schauspielerin Stella Denis-Winkler bereits ab dem 14. Juli den Cast von „GZSZ“ verstärken. Die 41-Jährige wird die Rolle der Kochshow-Produzentin Svenja Steiner spielen und bei „GZSZ“ einem „allseits bekannten 'Starkoch' den Kopf verdrehen“, so Denis-Winkler bei RTL.

Das Logo von „GZSZ“. Foto: IMAGO / Joko

----------------------------------------

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

------------------------

Klingelt da nicht etwas? „ Haben 'GZSZ' und 'Alles was zählt' dieselben Schreiber? Bei 'Alles was zählt' läuft das gerade schon eine Kochshow und jetzt auch noch bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' jetzt auch“, merkt ein Zuschauer auf der Facebookseite von „GZSZ“ an. Und ein weiterer Fan schreibt: „Wird da 'Alles was zählt' nachgemacht?Alle Serien irgendwie ähnlich.“

„GZSZ“: Zuschauer sind sauer – „So ein Schwachsinn!“

Ein wenig deutlicher wird noch eine weitere Zuschauerin. Sie schreibt: „Jetzt da auch noch so eine langweilige Kochshow? Was soll das? Die Geschichte mit der Kochshow nervt schon bei 'Alles was zählt' und jetzt auch noch bei 'GZSZ'? So ein Schwachsinn!“

Allzu gut scheint die Idee bei den Fans also nicht anzukommen. Noch sind die Episoden mit Stella Denis-Winkler aber nicht angelaufen. Vielleicht kann sie die Fans ja überzeugen, wenn es schon nicht die Story tut.

----------------------------------------

