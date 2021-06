RTL: Ex-„Stern TV“-Gast verstorben – Steffen Hallaschka tieftraurig

RTL-„Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka hat man selten so niedergeschlagen gesehen, wie nun auf seinem Instagramprofil.

Der RTL-Moderator betrauert den viel zu frühen Tod von Philipp Mickenbecker. Der YouTube-Star war an Krebs erkrankt, bis zu seinem Ende kämpfte der 23-Jährige gegen die tückische Krankheit. Am 9. Juni verlor er ihn. Ein schwerer Schlag für Steffen Hallaschka, der den 23-Jährigen vor acht Wochen noch bei „Stern TV“ begrüßen durfte.

RTL: „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka betrauert den Tod von Philipp Mickenberger

„Vor acht Wochen habe ich Philipp Mickenbecker und seinen Bruder Johannes persönlich kennengelernt. Gemeinsam hatten wir eines der ungewöhnlichsten Gespräche meiner sternTV-Zeit. Philipp sprach mit einer radikalen Ehrlichkeit und bewundernswerten Zuversicht über seine schwere Krebserkrankung. Er war ob der ärztlichen Diagnosen sehr realistisch, ließ sich aber Hoffnung und Gottvertrauen nicht nehmen. Ganz stark und inspirierend“, schreibt der 49-jährige Moderator.

„Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka. Foto: IMAGO / Sven Simon

RTL-„Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka in Gedanken bei der Familie von Philipp

Er sei dankbar, so Hallaschka weiter, dass er Philipp Mickenbecker kennenlernen durfte. Hallaschka weiter: „Meine Gedanken sind bei Johannes, bei Philipps Familie und allen, die ihn jetzt so schmerzlich vermissen.“

Freunde von Philipp Mickenberger schreiben bei Instagram: „Er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Jesus hat gestern seine Hand über uns gehalten. Wir sind unglaublich dankbar, so einen unfassbar tollen Freund gehabt zu haben und sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften.“

