RTL-Hammer! Zuschauer können sich DARAUF einstellen

Dieser Sommer hat es sportlich in sich. Nicht nur ist gerade erst die Fußball-Europameisterschaft gestartet, nur zwölf Tage nach der EM2021 beginnen in Tokio auch noch die Olympischen Sommerspiele.

Doch bevor es am 23. Juli soweit ist, kommt RTL ins Spiel. Der Sender hat für seine Zuschauer ein sommerliches Highlight parat. Denn jetzt kommt raus: RTL plant eigene „Sommerspiele“.

RTL-Hammer! Neue Liveshow geplant

Wie „DWDL“ unter Berufung der „Bild am Sonntag“ berichtet, will der in Köln ansässige Sender gleich mit zwei Liveshows punkten. Rund 30 Prominente sollen sich dafür ins sportliche „Sommerspiel“-Abenteuer werfen.

RTL soll dafür bereits diverse Namen verpflichtet haben. Unter anderem:

Gülcan Kamps

Jasmin Wagner

Evelyn Burdecki

Matthias Steiner

RTL: Mehrere Wettkämpfe in Liveshows

In diversen Disziplinen geht es dann sportlich an den Start. Vorgesehen sind in den RTL-Shows Wettkämpfe wie Tischtennis, Bahnradfahren, Ringen oder Hürdenlauf. Die Stars sollen dabei für unterschiedliche Nationen antreten.

Wann genau es mit den „Promi-Sommerspielen“ im Juli losgeht, ist bislang noch nicht bekannt. Anzunehmen ist allerdings ein Sendeplatz nach der EM am 11. Juli.

Auch über den potenziellen RTL-Moderator gibt es aktuell noch keine Infos.

Während sich die RTL-Zuschauer also über neue Liveshows freuen können, müssen die ARD-Fans eine bittere Pille schlucken. Denn einer der Moderatoren steigt nun aus. Hier mehr >>>