GZSZ: SIE ist die Neue bei RTL – du kennst sie aus dem „Tatort“

Ein neues Gesicht bei „GZSZ“. Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, wird Stella Denis-Winkler ab sofort die Rolle der „Svenja Steiner“ bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ übernehmen.

Stella Denis-Winkler? Da klingelt doch was? Richtig, die neue „GZSZ“-Schauspielerin ist kein unbeschriebenes Blatt, wirkte bereits in mehreren großen TV-Produktionen mit.

GZSZ: RTL holt Schauspielerin mit „Tatort“-Erfahrung

So spielte Denis-Winkler bereits im Weimar-Tatort „Der Pakt“ an der Seite von Devid Striesow. Zudem war die 41-Jährige auch schon in Produktionen wie „4 Blocks“ oder „Notruf Hafenkante“ zu sehen.

Und was wird ihre Rolle bei „GZSZ“ ausmachen? „Ich spiele die sympathische, lebenslustige und zielstrebige TV-Produzentin Svenja Steiner. Svenja wird nicht nur den „Kolle-Kiez“ mit ihrer Kochshow aufmischen, sondern auch einem allseits bekannten „Starkoch" den Kopf verdrehen“, berichtet Stella Denis-Winkler im Interview mit RTL.

GZSZ-Schauspielerin Stella Denis-Winkler: „Fühle mich in der GZSZ-Family wahnsinnig aufgehoben“

Bislang, so Denis-Winkler, laufe für sie bei „GZSZ“ alles bestens. „Ich habe großen Spaß und fühle mich in der GZSZ-Family wahnsinnig aufgehoben und wohl!“

Na, dann dürfen wir uns ja auf die ersten Folgen mit Stella Denis-Winkler und ihrer Kochshow freuen. Ihr erster Auftritt wird am 14. Juli bei RTL zu sehen sein.

Während die eine kommt, muss der andere gehen. Wer sich bei „GZSZ“ verabschiedet, liest du hier.