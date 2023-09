„Grill den Henssler“: Dramatische Szenen am Set – „Können wir eigentlich wegschmeißen“

Wer kocht, brät, backt und grillt besser als Sterne-Koch Steffen Henssler? Drei prominente Kandidaten stellen sich Woche für Woche dem Vergleich. Am Sonntag (17. September) treten Schauspieler Sven Martinek, Comedian Tahnee sowie Moderator Jan Köppen bei „Grill den Henssler“ an – und da kommt es zu dramatischen Szenen am Set!

Eigentlich liest sich das „Grill den Henssler“-Menü des Trios ziemlich schmackhaft: Als Vorspeise bereitet Sven Martinek ein gegrilltes Heilbuttsteak mit Muscheln und Fenchel zu. Bei Tahnee steht zum Hauptgang Roastbeef mit einer Tatar-Seite und lauwarmer Paprika-Zwiebel-Salat auf dem Programm. Von Jan Köppen gibt es als Dessert einen gegrillten Apfel mit Handkäs, Karamellzwiebeln und Smoothie von grüner Sauce.

Mehr aus der Welt der Promis: RTL-Star Valentina Pahde lässt die Hüllen fallen: „Alles an dir ist perfekt“

„Grill den Henssler“: Fisch verbrennt vor laufender Kamera

So weit, so gut. Doch schon bei der Vorspeise kommt es zu einem waschechten Drama, wie RTL vorab in einem kurzen Video zeigt. Was Martinek am Grill mit dem Heilbutt macht, treibt seinem Koch-Coach Ralf Zacherl fast die Tränen in die Augen. Und auch Martinek steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch – sein Fisch verbrennt ihm nämlich vor laufenden Kameras auf dem Grill!

Panik bricht aus. „Das ist alles gar nicht so einfach. Wo ist der Senf?“, fragt sich Martinek. Doch der Senf ist noch sein geringstes Problem. Ralf Zacherl kann nur noch mit den Händen vor das Gesicht schlagen. „Den Fisch können wir eigentlich wegschmeißen“, kommentiert „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra das Desaster.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Ob Schauspieler Sven Martinek, Comedian Tahnee und Moderator Jan Köppen den Henssler doch noch grillen konnten, siehst du in der Mediathek bei RTL+.

Auch bei anderen TV-Shows läuft nicht immer alles glatt: Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“, geschah ausgerechnet Moderatoren-Vollprofi Thomas Gottschalk ein Fehler vor laufender Kamera! Was da los war, liest du hier.