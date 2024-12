Schock am Set von „Grill den Henssler“: Reiner Calmund musste ins Krankenhaus

Die Dreharbeiten zu „Grill den Henssler“ sind bekannt für hitzige Wettkämpfe am Herd und temperamentvolle Küchenaction. Doch am 4. Dezember herrschte plötzlich Ausnahmezustand in den TV-Studios in Köln-Ossendorf: Reiner Calmund, Juror der Show und ehemaliger Fußballmanager, brach mitten während der Produktion zusammen.

Ein Vorfall, der nicht nur die Crew, sondern auch die prominenten Gäste der Show in große Sorge versetzte.

Notarzt-Einsatz bei „Grill den Henssler“

Schock am Set von „Grill den Henssler“. Ex-Fußballmanager Reiner Calmund brach plötzlich während der Dreharbeiten zusammen. Wie die „Bild“ berichtet, ereignete sich der Zwischenfall während der Aufzeichnung einer neuen Folge der Kochshow. Der 76-Jährige fühlte sich plötzlich unwohl und hatte mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. TV-Kollege Christian Rach, ebenfalls Teil der Show, reagierte schnell und stützte Calmund, bis ein Rettungsteam eintraf.

Die Crew zögerte nicht lange: Ein Krankenwagen wurde sofort gerufen, und „Calli“ wurde ins nahegelegene St. Vinzenz-Hospital in Köln-Nippes gebracht. Anwesend waren unter anderem Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Model und Sängerin Eva Padberg sowie Schauspieler Armin Rohde, die den Vorfall aus nächster Nähe miterlebten.

Reiner Calmund gibt vorsichtig Entwarnung

Nach einer intensiven Untersuchung wurde die medizinische Ursache schnell festgestellt. Wie Calmund selbst erklärte, habe er unter Vorhofflimmern gelitten – einer Herzrhythmusstörung, die zu Schwindel und Kreislaufproblemen führen kann. „Mir geht’s wieder gut“, versicherte er am Tag nach dem Vorfall gegenüber „express.de.“ „Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig, aber die Ärzte haben mich gut behandelt.“

+++Laura Wontorra: Kurz nach der letzten Folge „Deutschland grillt den Henssler“ zeigt es sich+++

Trotz des Schocks konnte „Calli“ seinem Humor treu bleiben: „Wir hatten heute Drehpause, also dachte ich, ich nutze die Gelegenheit für einen Krankenhaus-Check.“ Bereits kurze Zeit später durfte er das Krankenhaus wieder verlassen, mit dem ärztlichen Rat, es in den nächsten Wochen etwas ruhiger angehen zu lassen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vor seinem geplanten Comeback zu „Grill den Henssler“ gönnt sich Reiner Calmund jedoch eine wohlverdiente Auszeit: Ab dem 5. Januar geht es für vier Wochen nach Asien, wo er gemeinsam mit seiner Familie entspannen möchte.