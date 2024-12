Laura Wontorra: Kurz nach der letzten Folge „Deutschland grillt den Henssler“ zeigt es sich

Es war die letzte Folge dieser Staffel. Nach vier Episoden ging am Sonntagabend der „Grill den Henssler“-Ableger „Deutschland grillt den Henssler“ vorerst zu Ende. Das Konzept, es war gar nicht so weit vom original entfernt, tritt der Starkoch hier gegen 16 Köche und Köchinnen aus ganz Deutschland an, die sich jeweils über die Unterstützung eines Promis aus ihrem Bundesland freuen dürfen. Wie auch bei „Grill den Henssler“ fungierte Laura Wontorra dabei als Moderatorin.

Und so waren es am Sonntagabend auch wieder Laura Wontorra und Steffen Henssler, die sich zur besten Sendezeit die Diskussionsbälle hin- und herwarfen. Da wurde über eine angebliche Teilnahme Hensslers an „The Masked Singer“ diskutiert, kleine Sticheleien ausgetauscht und wild gefrotzelt. Sehr zur Freude der Zuschauer und Vox-Verantwortlichen. Denn die vierte und letzte Ausgabe der Staffel sorgte für Bestwerte.

Steffen Henssler und Laura Wontorra mit Staffel-Bestwert

7,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten „Deutschland grillt den Henssler“ mit Laura Wontorra und Steffen Henssler sehen, gab Vox am Montagmorgen (2. Dezember 2024) bekannt. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 6,6 Prozent. Im Schnitt saßen 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren vor den TV-Geräten als Henssler sich mit 71 zu 65 Punkten den Sieg gegen Team Deutschland sicherte.

„Damit sicherte sich die vierte Folge Bestwerte in allen Zielgruppen“, freut man sich bei Vox. Gegen die Konkurrenz der ARD sah man an diesem Abend jedoch kein Land. Im Gesamtpublikum wollten 8,51 Millionen Menschen den neuen „Tatort“ mit dem Titel „Schweigen“ sehen, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Und auch der ZDF-Weihnachtsfilm „Stille Nacht, raue Nacht“ schnitt deutlich besser ab. 3,47 Millionen schalteten im Gesamtpublikum ein. Ein Marktanteil von starken 12,5 Prozent.