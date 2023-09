„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Thomas Gottschalk unterläuft Patzer – es geschieht vor laufender Kamera

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL treten das Trio Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk gegen verschiedene Prominente an. Und wie der Titel der Sendung es schon verrät, wissen die Drei nicht, was sie in der Live-Sendung erwartet. Da kann es auch schonmal zu kleineren Patzern kommen.

Eigentlich sind auch die zwei Promi-Kandidaten bis zur Ausstrahlung der Sendung unbekannt. Doch für Samstagabend (16. September) brach RTL mit dieser Regel und verriet die prominenten „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Kandidaten vorab. Mit dabei sind Schauspielerin Andrea Sawatzki und „Tatort“-Star Jan Josef Liefers.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Gottschalk mit Moderation an der Reihe

Und an diesem Abend ist Thomas Gottschalk an der Reihe mit dem Moderieren. Während seine Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch sich in den Spielen gegen Sawatzki und Liefers beweisen, führt Gottschalk die Zuschauer durch die Sendung. Doch bei einer Live-Aufzeichnung läuft nicht immer alles reibungslos – auch nicht bei einem erfahrenen Entertainer, wie Gottschalk es ist.

Es passierte zu Beginn von Spiel Nummer vier mit dem klangvollen Namen „Tyrannoklaurus Rex“. „Ja, richtig gehört, nicht ‚Saurus‘, sondern ‚Klaurus‘“, pflichtete Thorsten Schorn bei. Der 47-Jährige gestaltet die Show ebenfalls mit. „Da bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt kommt“, sagte Gottschalk.

Kameras sorgen für Verwirrung

„Tyrannoklaurus Rex heißt das nächste Spiel. Ich gehe auf das blaue Kreuz“, erklärte Gottschalk. Während der Moderator Jauch und Co. anwies, welche Position sie einzunehmen haben, kam zunächst leichte Verwirrung auf. „Ziel ist es, mehr Dino-Eier zu klauen als die Gegner. Die Teams spielen gleichzeitig. Die Teams sollen Eier aus dem Nest in der Mitte in ihre eigenen Körbe bringen“, erklärt Gottschalk, als die Teams sich endlich an ihren richtigen Plätzen eingefunden haben.

Doch dann musste Schorn plötzlich einschreiten: „Thomas, die Kameras stehen auf der anderen Seite“, machte er ihn auf seinen kleinen Patzer aufmerksam. „Moment, ich bin gewohnt in der Richtung zu moderieren, wo die Teams stehen“, entgegnete ihm der 73-Jährige. „Du bist für uns da“, meinte Schöneberger. „Dann müssen die Kameras eben auf die andere Seite“, resümierte Gottschalk. Als dann endlich Kamera, Gottschalk und Kandidaten an der richtigen Position waren, konnte es losgehen.

