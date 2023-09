„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Regeländerung bei RTL-Show! „Tatort“ ist involviert

Am Samstag (16. September) flimmert eine neue Folge „Denn sie wissen nicht, was passiert“ über die Bildschirme. Doch noch vor Ausstrahlung der Live-Show gab RTL eine Regeländerung bekannt – DAS gab es bislang noch nie!

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ duellieren sich Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk mit jeweils zwei Kandidaten pro Show in unterschiedlichen Spielen. Der Clou dabei: Die zwei prominenten Kontrahenten sind vor der Sendung weder dem Trio noch den Zuschauern bekannt. Doch dieses Mal ist alles anders.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: RTL gibt Regelbruch auf Instagram bekannt

Oliver Pocher, Mario Barth, Steffen Henssler, Hans Siegl, Michelle Hunziker, Andrea Kiewel und Lukas Podolski: Die Liste der Promis, die bereits gegen das Trio Schöneberger-Jauch-Gottschalk antreten durften, ist lang. Und auch am Samstagabend dürfen sich zwei neue Stars in die Liste einreihen. Mit dabei ist sogar ein „Tatort“-Schauspieler.

Das gab RTL auf seinem Instagram-Account bekannt. „Erstmals in der Geschichte von ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird mit einer Regel gebrochen: Die Gegner stehen bereits fest und Jauch, Gottschalk und Schöneberger wissen, wer es mit ihnen am Samstag aufnehmen will: Ausnahmeschauspielerin Andrea Sawatzki und ‚Tatort‘-Star Jan Josef Liefers gehen gemeinsam mit dem Unterhaltungs-Trio in den Ring. Sie werden alles geben, um für ihren Publikumsblock im Studio 20.000 Euro zu erspielen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“-Zuschauer freuen sich über Besetzung

Bei den meisten Zuschauern kommt die Besetzung gut an: „Da freue ich mich jetzt richtig über die Gäste“ und „Freue mich darauf. Die Sendung ist zum Weglachen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Man darf gespannt sein, wie sich Andrea Sawatzki und Jan Josef Liefers gegen das Moderatoren-Trio schlagen werden.