„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel mit besorgniserregender Nachricht aus der Klinik – „Leider verschlechtert“

Ende September musste „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel plötzlich wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Trotz Trennung kann er sich auch jetzt auf seine frühere Partnerin Peggy Jerofke verlassen. Die Mallorca-Auswanderin hoffte, den 54-Jährigen am Mittwoch (4. Oktober) wieder mit nach Hause nehmen zu können.

Doch nun gibt es besorgniserregende Neuigkeiten. Denn der Gesundheitszustand des „Goodbye Deutschland“-Stars hat sich wohl sogar noch verschlechtert.

+++ „TV total“: Sebastian Pufpaff mit großer Ankündigung – „Nicht jugendfrei“ +++

In seinem weißen Krankenhauskittel meldet sich Steff Jerkel bei seinen Fans: „Ich fühle mich eigentlich ganz gut, außer dass mir ab und zu schwindelig wird“, startet er seine Videobotschaft. Auf den ersten Blick sieht der 54-Jährige auch deutlich erholt aus, doch die Fakten sprechen offensichtlich eine andere Sprache.

„Allerdings hat es sich leider verschlechtert. Mein Sauerstoffgehalt im Blut wird immer niedriger. Mein Puls war heute Morgen bedenklich weit unten, sodass sie mich an ein Gerät angeschlossen haben“, berichtet Jerkel. Das Gerät habe er für einen Moment beiseitestellen können. Stattdessen hat er Schläuche, die in die Nase führen zur Sauerstoffzufuhr sowie einen intravenösen Zugang in der Hand.

Noch mehr Meldungen:

Bei der kleinsten körperlichen Belastung bekommt Jerkel die Folgen seiner Lungenentzündung zu spüren. „Ich fühle mich eigentlich ganz gut, außer wenn ich duschen gehe und wiederkomme, habe ich einen Puls von 170. Auf jeden Fall muss ich leider noch hierbleiben“, so der einstige Vox-Star. Auch Noch-Ehefrau Peggy will kein Risiko eingehen, wie sie in ihrer eigenen Instagram-Story betont: „Und ich nehme dich nicht mit, weil wenn du mir mit deinem niedrigen Pulsschlag ohnmächtig wirst, kann ich gar nichts machen.“ Bleibt also nichts, als Steff Jerkel weiterhin Gute Besserung zu wünschen.