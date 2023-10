„TV total“: Sebastian Pufpaff mit großer Ankündigung – „Nicht jugendfrei“

„TV total“ ist endlich aus der Sommerpause zurück. Das lange Warten hat somit für die Prosieben-Zuschauer ein Ende. Und direkt zu Beginn der Show hat Sebastian Pufpaff direkt ein Highlight parat.

Das verspricht der Moderator zumindest. Allerdings müssen die Zuschauer vor dem Fernseher dafür bis zum Ende zuschauen. Im Netz sind die Fans von „TV total“ schon gespannt und rätseln wild los.

„TV total“: Pufpaff spannt Zuschauer auf die Folter

Das Publikum im Studio und auch die Zuschauer vor dem TV können sich wieder auf kuriose Szenen aus anderen Fernsehsendungen und aktuellen Schlagzeilen freuen. Sebastian Pufpaff und sein Team von „TV total“ entdecken kein Patzer oder Versprecher. Zu Beginn der Show macht der Moderator jedoch zunächst eine große Ankündigung, dass er das Highlight der Sendung bis zum Schluss aufbewahren müsse, denn der RTL2-Clip sei „nicht jugendfrei“.

„Ein Ausschnitt, der nichts für schwache Nerven ist. Falls ihr euch fragt, warum TV total heute bis 21:31 Uhr läuft“, ergänzt er. Auf „X“ (ehemals Twitter) zerbrechen sich einige User bereits den Kopf, um welchen Clip es sich handeln könnte. „Ich vermute was aus Playdate oder Naked Attraction“, rätselt einer.

Rätselraten beginnt

Playdates ist eine Datingshow, der etwas pikanteren Art. Denn in vier Folgen berichten drei Fetisch-Liebhaber ihren Dates von ihren Vorlieben und geheimnisvollen Fantasien. Anhand dessen soll der Single seinen Date-Partner auswählen, um in einem sogenannten Playroom in eine neue Welt des Fetischs einzutauchen. Bei Naked Attraction lassen die Teilnehmer von Beginn an die Hüllen fallen. Überwiegend anhand der Körperteile wird ausgesiebt, bis ein potenzieller Date-Partner feststeht. Ab dem 5. Oktober soll eine neue Staffel der Nackt-Dating-Show mit Julian F. M. Stoeckel an den Start gehen.

Noch mehr News:

Ein anderer Zuschauer glaubt, dass „irgendwas mit Bums Island“ gezeigt werde. Gemeint ist damit wohl die neuste Staffel von „Love Island“ mit Moderatorin Sylvie Meis. Auch hier suchen nach Singles nach der großen Liebe und kommen sich dabei zum Teil sehr nah.

DAS ist der „schlimmste Clip aller Zeiten“

Am Ende der Sendezeit löst Puffi auf, was der „schlimmste Clip aller Zeiten“ sein soll. „Es gibt eine Datingshow namens Playdate“, fängt der Moderator den Teaser an und bestätigt damit die Vermutung von einem der Zuschauer. „Da gab es jetzt einen jungen Mann, der total auf Petplay (zu dt. Haustier-Rollenspiele). Er ist gerne der Hund. Bitte halten sie ihren Kindern die Augen zu. Die folgenden Bilder sehen sie auf eigene Gefahr.“

Zu sehen ist im Anschluss ein Mann, wie er in einem Lack- und Lederoutfit vor einem anderen jungen Mann kniet. Dem scheint der Anblick zumindest sehr zu gefallen. Mit diesen Bildern im Kopf verabschiedet sich Sebastian Pufpaff.