„Goodbye Deutschland“: Susann heiratet 20 Jahre jüngeren Nigerianer – sie teilen ein trauriges Schicksal

Am Freitagabend (14. April 2023) dreht sich bei Vox wieder alles um die große Liebe. Bei „Goodbye Deutschland“ sehen die Zuschauer zwei Paare, die sich gemeinsam den Herausforderungen des Alltags stellen und alles für ihre Beziehung geben.

Die Vox-Zuschauer sehen am Freitag die Geschichte der 58-jährige Susann Griessbach, die in dem Nigerianer Ugo ihre große Liebe gefunden hat. Gemeinsam mit dem „Goodbye Deutschland“-Kamerateam reist die Frau aus Ingolstadt in die Heimat ihres Ehemannes, um ihn nach drei Monaten endlich wiederzusehen. Doch es ist nicht nur ihre innige Liebe, die das Paar verbindet.

„Goodbye Deutschland“: Susi fliegt nach Nigeria

Susann Griessbach heiratet ihren Ugo kurz nachdem sich die beiden kennengelernt haben. Seit dem fliegt die 58-Jährige regelmäßig nach Nigeria, um ihren Ehemann und dessen Familie zu besuchen. Sie ist sich sicher: Ugo ist ihr Seelenverwandter. Und das, obwohl kritische Stimmen in ihrem Umfeld laut werden.

Zwei Freundinnen von Susann sind nämlich in großer Sorge und fragen, ob sie sich denn absolut sicher darüber sei, dass Ugo kein Betrüger ist. Alles Quatsch für die Ingolstädterin. Ihre Devise: Selbst wenn sie ihr Mann irgendwann verlassen sollte, hat sie wenigstens eine schöne Zeit gehabt.

Susann und Ugo teilen mehr als nur ihre Liebe

Von der Seite der 58-Jährigen scheint es also wahre Liebe zu sein. Und das merkt man deutlich: Immer wieder kommen ihr die Tränen, weil sie so glücklich ist. Auch ihr Mann scheint aufrichtige Gefühle zu haben und betont, wie dankbar er für Susann ist. Doch trotz all der Verliebtheit verbindet die beiden noch etwas anderes.

Nach einer geplatzten Fußballkarriere durch eine Verletzung fiel Ugo nämlich in ein tiefes Loch und hatte mit Depressionen zu kämpfen. Und auch Susann litt unter psychischen Problemen, nachdem ihre beiden ersten Ehen gescheitert sind. Umso schöner, dass die beiden jetzt füreinander da sind und das Leben des anderen bereichern.

Die neue Folge von „Goodbye Deutschland“ siehst du am Freitagabend (14. April) ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.