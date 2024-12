„Goodbye Deutschland“: Hochzeitshürden weltweit: Liebe in Südafrika und Thailand auf der Kippe

Am Freitagabend (6. Dezember) um 20.15 Uhr bietet der Sender Vox den TV-Zuschauern wieder die ideale Möglichkeit, für ein paar Stunden aus ihrem stressigen Alltag in Deutschland zu entfliehen. So wird das spezielle Format „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ ausgestrahlt.

Hier steht alles im Zeichen der romantischen Liebe. Bei „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ begleitet der Sender Paare. Sie haben sich im Urlaub kennen- und lieben gelernt und planen eine gemeinsame Zukunft. Ob das ferne Liebesglück aber hält und sich die Partner wirklich langfristig binden, ist dabei nicht immer garantiert.

„Goodbye Deutschland“: Unterhaltsamer Clash of Cultures

In der aktuellen Folge läuten die Hochzeitsglocken in Thailand und Südafrika. Box-Promoter Rainer Gottwald möchte seiner langjährigen Partnerin Tik in ihrem Heimatdorf in Thailand das Ja-Wort geben. Es ist eine Hochzeit nach thailändischem Ritus geplant.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: „Goodbye Deutschland“: Vox macht es offiziell – Zuschauer erhalten Klarheit +++

Das Problem dabei: Rainer hat derweil überhaupt keine Ahnung, was ihn erwarten wird. Zudem soll die Hochzeit nicht nur als ultimativer Liebesbeweis dienen. Sie soll der Startschuss für ein neues gemeinsames Leben in Thailand sein. Dass dabei Kulturen aufeinanderprallen, ist unstrittig. Somit sind starke Spannungen vorprogrammiert.

Wird der deutsche werdende Ehemann mit den ganzen neuen Eindrücken warm? Oder ergreift er aus Überforderung die Flucht und knickt vor dem großen Tag ein?

„Goodbye Deutschland“: Heiraten, wo der Leopard lauert

In Südafrika steht dagegen mehr die Existenz eines deutschen Auswanderers im Mittelpunkt. Für Olaf Heidtke und sein Hotel „Pure Nature Familodge“ in der südafrikanischen Wildnis steht viel auf dem Spiel. Vier Jahre nach der Pandemie bleiben die Gäste aus. Daher muss schleunigst ein neues Geschäftsfeld her.

+++ Auch sehr lesenswert: „Goodbye Deutschland“-Star darf Geschäft nicht eröffnen: Weil sie weiß ist +++

Die Idee: Hochzeiten mitten in der unberührten Wildnis unter freiem Himmel. Seine erste Chance könnte hierbei eine spektakuläre Trauung für Melanie und Volker sein. Sie möchten sich ihren Lebenstraum erfüllen und wünschen sich sehnlichst eine Zeremonie umgeben von wilden Tieren.

Unterstützung erhält Olaf von Wedding-Planerin Gabi Günter, die extra aus Deutschland anreist. Doch auch sie steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Gabi kennt Südafrika nicht und Olaf hat noch nie eine Hochzeit geplant. Darüber hinaus birgt die Natur ihre eigenen Risiken. Wird diese Traumhochzeit gelingen? Oder droht ein Abenteuer voller ungeahnter Schwierigkeiten?

Eins darf man verraten: Am Ende hängt die Zukunftsplanung eines Teilnehmers in der Schwebe. Er befindet sich in einem großen persönlichen Tief. Muss er die Koffer packen und unter Tränen seine neue heißgeliebte Wahlheimat verlassen? All diese Fragen werden am Freitagabend zur Primetime um 20.15 Uhr in der Vox-Unterhaltungsshow „Goodbye Deutschland“ beantwortet. Solltet ihr diesen Termin verpassen, gibt es keinen Grund zur Enttäuschung. Die Folge ist flexibel bei RTL+ abrufbar.