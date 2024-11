„Goodbye Deutschland“-Star darf Geschäft nicht eröffnen: Weil sie weiß ist

Es sollte ihr ganz großes Glück werden: Doch die Auswanderung von „Goodbye Deutschland“-Star Levke Kersting nach Sansibar wird immer mehr zum Fass ohne Boden. Zugegeben: Viel Glück hatte die junge Frau aus Norddeutschland bislang nicht.

Vor zwei Jahren war Levke nach Afrika ausgewandert. In Sansibar kaufte sich die 40-Jährige ein Grundstück, baute aus einem Container ein Tiny-Haus. Wenig später traf die attraktive Blondine den Medizinmann Amosi. Sie verliebte sich Hals über Kopf. Doch die Realität sollte nicht lange auf sich warten lassen.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin darf in Sansibar keinen Laden eröffnen

Kurz nach der Hochzeit kam der Verdacht auf, dass Amosi Levke mit deren Trauzeugin betrogen hatte. Zusätzlich erhob Levke Gewaltvorwürfe, fand heraus, dass er mit anderen Frauen Kontakt hatte. Für Levke der Punkt, an dem es genug war, sich trennt sich von Amosi.

Doch die Probleme bleiben ihr erhalten. Wollte sie doch ein Dekogeschäft auf Sansibar aufmachen. Da sich die Bauarbeiten aber hinzogen, trat zwischenzeitlich ein neues Gesetz in Kraft. „Mittlerweile haben sich alle Gesetze so geändert, dass ich als Weiße keinen Laden mehr aufmachen kann. Egal ob mit Campany, mit Local drin, so wie vorher, oder alleine. Es geht gar nicht mehr, es ist nur noch den Locals vorbehalten“, berichtet die 40-Jährige.

„Und deswegen hat sich das jetzt zerschlagen mit dem Laden“, resümiert Levke. Nach einem Jahr Bangen und Hoffen musste sie daher den Mietvertrag kündigen. Doch was jetzt? „Das Baby ist leider gestorben“, zieht sie ein bitteres Fazit.

Ihre Fans wünschen ihr nun, dass sie schnell wieder nach Hause komme. „Mädchen, komm nach Hause“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Unerklärlich, sorry. Warum sie noch da ist? Aber ihre Sache.“ Und so bleibt nur zu hoffen, dass Levke bald eine neue Idee hat, um ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich wünscht.

Die „Goodbye Deutschland“-Folge mit Levke zeigt Vox am Freitagabend (29. November 2024). Vorab ist die Episode bei RTL Plus abrufbar.