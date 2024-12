„Goodbye Deutschland“: Vox macht es offiziell – Zuschauer erhalten Klarheit

Sie zählt mittlerweile zu DEN Vox-Kultshows überhaupt: Die Rede ist von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Schon zahlreiche prominente Gesichter, die heutzutage nicht mehr aus der TV- und Medienlandschaft wegzudenken sind, haben ihre Bekanntheit dem Format zu verdanken:

Daniela Katzenberger, Dani Büchner, Konny und Manuela Reimann und viele mehr wagten damals den Sprung ins Ungewisse, um einst woanders ein neues Leben anzufangen.

Jetzt hat das Team von „Goodbye Deutschland“ große Neuigkeiten zu verkünden, die die Vox-Zuschauer ausflippen lassen dürften.

„Goodbye Deutschland“: Vox macht es offiziell

Der Sender macht es am Donnerstag (5. Dezember) offiziell: „Goodbye Deutschland“ kehrt mit neuen Folgen frisch ins Jahr 2025 zurück!

Schon ab dem 6. Januar geht es zur Primetime los, wie es in der Pressemitteilung des Senders heißt. Die Erstausstrahlungen werden im Free TV bei Vox und in der Mediathek bei RTL+ zu sehen sein.

Und schon in Folge 1 der neuen Staffel können sich die Zuschauer auf einiges gefasst machen. Vox zeigt jeweils drei Stunden lang Auswanderer-Abenteuer. In der Doppelfolge ab 20.15 Uhr geht es um „Big American Dreams“ mit Lara Sanders, Nicole und Oli Betz und Maik Bischoff.

Ab 22.15 Uhr zeigt Vox eine neue Folge mit Chris Töpperwien, der nach seinem Gefängnisaufenthalt nun wieder zurück ist und sich kämpferisch zeigt. Im Mai dieses Jahres wurde Töpperwien bei seiner Einreise nach Deutschland in München am Flughafen verhaftet, da gegen ihn ein europäischer Haftbefehl bestand, der vollstreckt wurde.

Sein früherer Arbeitgeber wirft dem Unternehmer unter anderem vor, private Zahlungen mit der Firmenkarte getätigt zu haben.

„Goodbye Deutschland“-Star hat Traumabewältigung

Der L.A.-Auswanderer will nun, dass seine Mutter zu ihm in die USA kommt und nach Kalifornien auswandert. Darüber hinaus schreibt Töpperwien ein Buch, in dem es um seine Traumabewältigung im Gefängnis geht. Wie das Buch bei den Lesern ankommt, will er bei einer Lesung vor Publikum herausfinden. Kann das gut gehen? Am 6. Januar 2025 gibt es die Antwort dazu!

Die Zuschauer zumindest erhalten endlich Klarheit, wie es dem „Goodbye Deutschland“-Star mittlerweile geht.