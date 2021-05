„Goodbye Deutschland“-Star über irre Reise: Dramatischer Unfall in Indien

Was für eine mutige Frau. 67 Jahre alt ist Margot Flügel-Anhalt. In einem Alter, in dem manche sich zur Ruhe setzen oder mit dem Kreuzfahrtschiff bequeme Weltreisen anstreben, hat sich die ausgebildete Sozial- und Theaterpädagogin einen ganz anderen Plan zu eigen gemacht. Sie sagt „Goodbye Deutschland“ und will reisen. Nicht jedoch mit Schiff oder Boot.

Die Frau, die sich auf der Instagram-Seite von „Goodbye Deutschland“ vorstellt, machte sich auf dem Motorrad und einem alten Mercedes auf die Reise.

„Goodbye Deutschland“: Margot Flügel-Anhalt spricht über ihre unglaubliche Reise

„2018 habe ich eine Reise mit meiner Honda nach Zentralasien gemacht. Und schon im Oktober 2019 bin ich wieder aufgebrochen“, so die 68-Jährige.

Dieses Mal nutzte Margot Flügel-Anhalt ihren alten Benz und reiste von Nordhessen nach Südostasien. Sie wolle die Welt, so wie sie ist, erleben, erklärt Flügel-Anhalt. „Ich möchte sehen, wie die Menschen woanders leben, wie woanders das Essen schmeckt, wie es woanders riecht und wie woanders die Menschen auf mich auch reagieren“, beschreibt die 68-Jährige ihre Motivation.

Doch warum ausgerechnet mit einem alten Mercedes? „Der alte Benz stand unten im Hof. Ich kenne den seit vielen Jahren, ich weiß, wie der fährt. Ich kenne seine Macken, ich kenne die Abmessungen und habe ihn natürlich vor der Reise auch checken lassen“, berichtet die Weltreisende.

„Goodbye Deutschland“: In Indien kam es zum Crash

„Er erschien mir als das genau richtige Gefährt“, so Margot Flügel-Anhalt weiter. Doch ein mal sorgte der Mercedes auch für ordentlich Gänsehaut bei der 68-Jährigen. So wollte sie in Indien einen Lastwagen überholen. Plötzlich kam ihr ein anderer Lastwagen auf der schmalen Straße entgegen. „Ich wollte bremsen, um mich zurückfallen zu lassen und stellte fest, dass die Bremsen überhaupt nicht mehr funktionieren.“ Es kam zum Crash. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Fans sind begeistert von der 68-Jährigen:

„Eine unglaublich inspirierende Frau!“

„Respekt. Ich würde mich das nicht trauen.“

„Ich finde die Frau umwerfend. Sie lebt im hier und jetzt. Ohne wenn und aber.“

