„Goodbye Deutschland“: Trauriges Aus – „Lieber ein Ende mit Schrecken“

Das sind keine guten Nachrichten, die uns von Mallorca erreichen. Im Gegenteil. Es sind tieftraurige Nachrichten, die das „Goodbye Deutschland“-Paar Marina und Sascha Thielen nun verkünden müssen.

Das „Goodbye Deutschland“-Duo hat sich getrennt, wie „taff“ berichtet. Und auch beim Team von „Goodbye Deutschland“ herrscht große Traurigkeit ob der Entscheidung. „Sehr sehr schade“, schreibt „Goodbye Deutschland“ bei Instagram.

„Goodbye Deutschland“: War die Entfernung der Grund für das Beziehungsende?

Sascha hatte sich auf Mallorca mit der Bar „Red Rubber Duck“ selbstständig gemacht. Marina hatte mit den Kindern jedoch weiterhin ein Leben in Deutschland. Ob die Pendelei und die Entfernung der Grund für die Trennung waren, ist unklar.

Die Trauer bei den Fans jedenfalls ist groß. So schreibt eine Anhängerin: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! Dass sie seinen Egoismus solange hingenommen hat, war beeindruckend. Wünsche Ihr, dass sie einen Partner findet, der nicht nur an sich und seine Träume denkt!“ Und eine andere Followerin fügt an: „Na das habe ich Jahre lang schon erwartet. Tut mir leid für die Kinder und für sie.“

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Sascha jedenfalls scheint die Trennung gut überwunden zu haben. Auf Instagram teilte der Auswanderer bereits ein Bild mit einer neuen Blondine an seiner Seite. Dazu schrieb der „Goodbye Deutschland“-Star den Hashtag: „My Love“.

