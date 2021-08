„Goodbye Deutschland“: Schock in Spanien! Auswanderin muss beliebtes Café schließen – „Hat alles versaut“

„Goodbye Deutschland“ berichtet von einem traurigen Schicksal in Calp: SIE muss zurück in ihre Heimat.

Chiara Kürbisch ist extra aus der Steiermark nach Calp (Spanien) gezogen, um sich dort den Traum eines eigenen Cafés erfüllen zu können. Das Lokal kam gut bei den Urlaubern an, wie Szenen bei „Goodbye Deutschland“ bewiesen.

Doch dann der Schock: Chiara musste ihr „Café Viena“ schließen. Die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin sah nur noch einen Ausweg.

Der Traum von Auswanderin Chiara Kürbisch ist geplatzt. Foto: TVNOW / Flamingo Pictures

„Goodbye Deutschland“: Österreicherin eröffnete Wiener Café in Spanien – Kunden begeistert

Es sollte DAS Highlight an der spanischen Mittelmeerküste sein: Chiara Kürbisch wurde im August 2019 erstmals von „Goodbye Deutschland“ dabei begleitet, wie sie ein österreichisches Café in der Altstadt von Calp eröffnete.

Die Kunden erwarteten dort feinste Spezialitäten aus Chiaras Heimat: „Torten, Wiener Kaffeesorten, Eiscreme, Cocktails – alles, was es so typisch in Österreich gibt“, lautete die Idee der 26-Jährigen. Und die kam richtig gut bei den Gästen an. Das Vox-Team befragte einige Kunden vor Ort, die die Inhaberin geradezu mit Lob überschütteten:

„Die Sachertorte und die Schwarzwälder-Kirsch-Torte, sehr lecker.“

„Man schmeckt, dass es wirklich hausgemacht ist.“

„Es ist sehr nett angerichtet, es ist frisch gemacht. Es steht nicht länger herum. Die Frische ist einfach, was mich überzeugt.“

Doch so sehr sich Chiara auch über die Komplimente ihrer Gäste freute, bezahlen konnte sie damit nicht. Und genau das wurde ihr im Frühjahr 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach, schließlich zum Verhängnis.

„Goodbye Deutschland“: Chiara musste ihr Café schließen – „Es zahlt sich nicht aus“

Denn die Urlauber, die zu Chiaras wichtigsten Kunden gehörten, blieben plötzlich aus. Die Umsätze der Gastronomin haben sich schlagartig halbiert. Drei Monate lang musste die Österreicherin ihren Laden sogar schließen, wie sie der Redaktion von „Goodbye Deutschland“ im Oktober 2020 berichtete. „Corona hat uns dieses Jahr alles versaut.“

Ihre monatlichen Fixkosten lagen bei etwa 500 Euro, doch mehr als 650 Euro im Monat hat Chiara während der Pandemie nicht einnehmen können. Weil sie privat Zimmer in ihrem Haus vermietete, konnte sich die 26-Jährige gerade noch über Wasser halten.

Auf Dauer konnte Chiara so jedoch nicht weitermachen und entschied sich schweren Herzens dazu, ihr „Café Viena“ den gesamten Winter über zu schließen: „Es zahlt sich nicht aus. Es rentiert sich einfach nicht. Wenn du jeden Tag mehr Ausgaben hast, nur weil du aufmachst, als du einnimmst, bringt es einfach nichts.“ Während ihr Lokal geschlossen blieb, jobbte Chiara in Deutschland.

Im Juli 2021 dann der Lichtblick: Chiara Kürbisch durfte ihr Café endlich wieder eröffnen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es keinen weiteren Lockdown mehr gibt.

