„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner mit überraschenden Worten – „Freue mich auf dich“

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner! Sie ist durch die Beziehung zum verstorbenen Jens Büchner bekannt geworden.

Nach seinem Tod im November 2018 war Danni Büchner Single – bis sie im November 2020 die Beziehung zu Schlagerstar Enneste Monté öffentlich machte. Im März 2021 trennten sich die fünffache Mutter und Monté wieder – doch jetzt scheint sich plötzlich ein Liebescomeback anzubahnen.

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner wieder verliebt?

Bereits in einer Fragerunde am Pfingstmontag offenbarte Danni Büchner aus dem Nichts, dass sie aktuell in einen Mann verliebt sei. Wen der Vox-Star damit meinte, blieb offen – bis jetzt.

Danni Büchner und ihr verstorbener Ehemann Jens. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

----------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

Derzeit renovieren sie die Faneteria

----------------------------------------

Denn am Dienstag veröffentlichte Danni plötzlich ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie und ihr Ex-Freund Ennesto Monté am Strand sitzen und die 43-Jährige dem Schlagersänger einen sanften Kuss auf die Wange drückt.

Das verliebte Foto ist zwar nicht aktuell, wie die Auswanderin selbst dazu schreibt: „Schon ne Weile her...“ Aber der nächste Satz auf dem Foto spricht dagegen Bände: „Freue mich auf dich, dass wir uns sehen. Muss dir dann tatsächlich so richtig eine knallen, damit du mal klar denken kannst.“ Eine Verlinkung auf Ex Ennesto lässt dann keinen Zweifel mehr: Die beiden scheinen sich bald zu treffen!

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: So reagiert ihr Ex auf das Kuss-Foto

Obwohl Ennesto Monté ein Liebescomeback mit Danni Büchner vor kurzem noch ausgeschlossen hatte, reagiert der 46-Jährige prompt auf die Zuneigungsbekundung seiner Ex.

Er repostet nämlich ihre Instagram-Story, schreibt dazu: „Kein Problem, bin es gewohnt, von Mädels geschlagen zu werden...denk nur an Promi-Boxen letztes Jahr. Trotzdem freue ich mich, dich wiederzusehen.“

------------------

Mehr zu den „Goodbye Deutschland“-Stars:

-------------------

Oha, das klingt eindeutig! Nähere Details verraten im Laufe des Tages weder Danni Büchner noch Ennesto Monté. Ob die beiden wirklich wieder ein Paar werden oder es sogar schon wieder sind, bleibt also vorerst offen – die Chancen stehen aber gut, dass der „Goodbye Deutschland“-Star ihr Liebesglück wohl früher oder später mit der Öffentlichkeit teilen könnte.

