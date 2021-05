Danni Büchner will Fan-Fragen beantworten – als sie DAS lesen muss: „Respektlos, pietätlos“

TV-Star und Auswandererin Danni Büchner eckt durch ihre offene Art oft an. Deshalb muss sich die Witwe von Jens Büchner besonders oft gegen Hater und Mobbing-Angriffe im Netz wehren.

Jetzt hat Danni Büchner eine besonders dreiste Nachricht öffentlich gemacht.

Danni Büchner macht Fragerunde – als sie plötzlich DAS lesen muss

Danni Büchner lädt ihre Fans zu einer Fragerunde auf Instagram ein. Die fünffache Mutter kommuniziert gerne mit ihren Fans und nimmt dabei selten ein Blatt vor den Mund.

Kein Wunder also, dass die Fans gerne und viele Fragen schicken. Während es erst harmlos um ihre Zwillinge mit Jens Büchner oder das erste Tattoo der 43-Jährigen geht, trudeln auch extrem private Fragen ein.

-------------------------

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

-------------------------

„Ist der Ennesto wirklich so gut bestückt, wie eine Freundin von mir sagt?“, will dann plötzlich eine Frau wissen. Danni lässt die Antwort über ihren Ex-Freund Ennesto Monte offen, schreibt nur: „Dieser Moment, wenn du dich fragst: 'Was stimmt mit einigen Frauen nicht?'“ Doch tatsächlich ist diese Frage noch nicht die Spitze der Dreistigkeit!

Danni Büchner: „Sehr unverschämte Frage“

Denn schon kurz darauf veröffentlicht der „Goodbye Deutschland“-Star eine weitere Frage: „Wenn du einen deiner Männer zurück haben könntest, wer wäre es?“ Darauf hat Danni nur eine Antwort: „Respektlos! Pietätslos! Finde, das ist eine sehr unverschämte Frage!“

Aber selbst für diese durchaus verständliche Reaktion hagelt es erneut Kritik bei Instagram: „Du bist richtig komisch! Erst bietest du Fragen an, und dann machst du wieder einen auf Prinzessin. Das ist genau der Grund, weshalb dich in Deutschland niemand mehr mag“, schickt eine Followerin der Mallorca-Auswandererin per privater Nachricht.

-------------

----------------

Danni Büchner will das allerdings nicht auf sich sitzen lassen: Sie postet eine Umfrage, in der sie ihre Community fragt, wer diese „hässliche Frage“ beantwortet hätte. Die Meinung fällt eindeutig aus: 90 Prozent hätten genauso wie die Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmerin reagiert.