„Goodbye Deutschland“-Star fassungslos: Plötzlich besucht sie DIESER Megastar

Sie haben es geschafft. Einst als „Currywurstmann“ gestartet, hat sich „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien in den USA ein richtiges Leben aufgebaut. Mit seiner Nicole hat der 48-jährige Neusser eine wunderschöne Frau gefunden. Die beiden haben sogar im vergangenen Dezember einen kleinen Sohn bekommen. Und auch beruflich läuft es für den Mann, der bereits 2011 seine ersten Schritte in den USA wagte.

Das neue berufliche Baby des „Goodbye Deutschland“-Unternehmers ist „Schatzi’s Bakery & Café“. Der niedliche Laden in Sherman Oaks, ein Stadtteil der Mega-Metropole Los Angeles, lockt die Gäste via Instagram mit süßen Backwaren und Kaffeespezialitäten. Und dabei scheint sich wohl auch der ein oder andere Superstar angesprochen zu fühlen. Von einem wissen wir dank Instagram nun auf jeden Fall.

Prominenter Besuch bei den „Goodbye Deutschland“-Stars

So teilte Nicole Töpperwien Bilder via Instagram, die sie samt Mann und Baby mit Heidi Klums Gatten Tom Kaulitz zeigen. Mit dunklem Shirt und Sonnenbrille ließ der sich gemeinsam mit der Auswanderer-Familie in den Räumlichkeiten des „Schatzi’s“ fotografieren.

Auf Instagram heißt es dazu: „Heute hat Tom Kaulitz, berühmtes Bandmitglied von Tokio Hotel und Ehemann unserer geliebten Heidi Klum, zum ersten Mal bei Schatzi’s vorbeigeschaut. Danke fürs Vorbeischauen und bis bald wieder.“

Klar, dass die Fans bei Instagram da beinahe ausflippen. „Ach, der Tom ist ja auch ein Schnuckelchen. Aber klar, der Töppi toppt sie alle“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer Fan schreibt: „Das ist doch mal was. Und gute Werbung.“ Während ein Dritter jubelt: „Wie cool ist das denn?“

Mehr Nachrichten:

Neue Folgen der Auswandersoap kommen bereits am Freitagabend (24. Februar 2023). Da zeigt Vox eine „Goodbye Deutschland“-Spezialfolge „Liebe bis ans andere Ende der Welt“. In der neuen Folge geht es unter anderem um Levke Kersting (39) aus Hannover, die sich in Sansibar in den Sukumakrieger Amossi verliebt.