„Goodbye Deutschland“ (Vox): Todesdrama im Urlaub – „Er hat leider nicht überlebt“

Es sind Worte voller Schrecken. Eigentlich wollten sich „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel und sein Töchterchen Josephine nur eine schöne Urlaubszeit gönnen. Die beiden reisten nach Thailand. Ein neues Land erkunden, fremde Kulturen kennenlernen, Dinge sehen, die man nie mehr vergisst.

Wie real besonders der letztgenannte Punkt werden würde, damit hatten wohl weder der langjährige „Goodbye Deutschland“-Star noch seine kleine Tochter gerechnet, und noch weniger darauf gehofft.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel erklärt seiner Tochter den Tod

Denn während der schönsten Zeit des Jahres geschah ein Unglück, das einem Menschen das Leben kostete. „Josephine und ich haben in Thailand einen Ausflug gemacht und unser Autobus hat leider einen Mopedfahrer überfahren und er hat leider nicht überlebt“, schreibt Steff Jerkel, dessen Beziehung mit Auswanderin Peggy zuletzt nach 24 gemeinsamen Jahren endete (Hier alle Infos zur Trennung).

Das ist „Goodbye Deutschland“:

Die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ lief das erste Mal im Jahr 2006. In der Realityshow begleitet ein Kamerateam Auswanderer bei ihrem Start in ein neues Leben. Die Produktion begleitet dabei den gesamten Auswanderungsprozess. Von der Abreise über die Ankunft in der neuen Heimat und den Freuden und Problemen, die die Auswanderer in der neuen Heimat erwarten.

Seine kleine Tochter habe dies nicht so recht verstanden, berichtet der Gastronom betroffen. Jerkel weiter: „Ich habe ihr gesagt, dass der Mann zu Kiki in den Himmel kommt.“ Kiki, das war die Terrierhündin der Familie, die im vergangenen Jahr im Alter von 15 Jahren verstorben ist.

Ob der Unfall auch in den neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ ein Thema sein wird? Wir werden sehen. Dass es neue Folgen mit dem Ex-Paar geben wird, bestätigte nun Peggy in einer Instagram-Fragerunde. „Ja, wir hatten so tolle Drehtage in Bangkok. Ich freue mich schon drauf“, antwortete sie fröhlich auf die Frage eines Fans nach neuen TV-Inhalten. Wann die neuen Folgen bei Vox im TV-Programm auftauchen werden, ist allerdings noch unklar.

Und auch Josephine scheint es schon wieder besser zu gehen. Aktuelle Videos zeigen die Kleine bei ausgiebigen Vorbereitungen für den Karneval.