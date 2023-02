„Goodbye Deutschland“: Vox wirft Programm um – bitter für Auswanderer-Paare

Wer sich auf neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ freut, muss im März ganz genau hinsehen. Vox hat die Sendetermine der Auswanderer-Doku-Soap plötzlich durcheinandergewürfelt. Eine offizielle Erklärung für die Programmänderung gibt es nicht.

Doch wer eins und eins zusammenzählen kann, kommt schnell dahinter: Ausgerechnet „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien, der als „Currywurstmann“ berühmt geworden ist, ist augenscheinlich der Grund. Fans des Unternehmers dürfen sich freuen, seine Kritiker müssen sich auf eine neue Uhrzeit einstellen.

„Goodbye Deutschland“ strahlt Töpperwien-Spezial aus

Bereits am Mittwoch (22. Februar) gibt Vox bekannt, dass die Sendetermine für Freitag, den 10. März, umgestellt worden sind. Statt „Goodbye Deutschland“ läuft um 20.15 Uhr nun … „Goodbye Deutschland“. So sollte zur Primetime eigentlich eine neue Folge der „Liebe bis ans Ende der Welt“-Reihe ausgestrahlt werden, doch die ist inzwischen vom Sender auf 21.15 Uhr verschoben worden.

Stattdessen strahlt Vox ein Töpperwien-Spezial um 20.15 Uhr aus. Chris und seine Ehefrau Nicole sind erst vor zwei Monaten Eltern eines kleinen Jungen geworden. Natürlich ist das Interesse an ihrem neuen Alltag als frischgebackene Eltern jetzt groß. Zur Geburt ihres Sohnes Lino erreichen die beiden zahlreiche Glückwünsche – darunter auch von der „Goodbye Deutschland“-Redaktion.

Anfang Januar ist direkt das erste Töpperwien-Spezial bei Vox ausgestrahlt worden, in dem unter anderem Chris‘ Exfrau Magey auf Nicole trifft. Nach der Ausstrahlung haben sich einige Zuschauer bei Vox darüber beschwert, dass die „Goodbye Deutschland“-Ausgabe viel zu spät ausgestrahlt worden sei. „Warum so spät? Nicht jeder ist im Schichtdienst, es gibt auch Menschen, die am nächsten Tag früh rausmüssen. Kann ich dann leider nicht sehen“, heißt es beispielsweise von einer Frau bei Instagram. Eine andere wird sogar ziemlich deutlich: „Warum wieder so spät? Man muss nächsten Tag wieder früh raus zur Arbeit. Bitte ändert es zu 20.15 Uhr.“

Weitere News:

Immer wieder ist in den Kommentaren zu lesen „Bitte nicht um diese Uhrzeit“ und „Um die Zeit leider nicht“. Gut möglich also, dass sich Vox nach dem großen Interesse an den Töpperwiens bewusst dazu entschieden hat, ihre „Goodbye Deutschland“-Folge vorzuziehen und „Liebe bis ans Ende der Welt“ erst ab 21.15 Uhr auszustrahlen.