„Goodbye Deutschland“: Aufregung bei den Robens – „Ich sterbe“

Auf Reisen gehen, etwas von der Welt sehen, die Arbeit mal Arbeit sein lassen. Diesen Wunsch haben viele Menschen. Verständlich: Die anstrengenden Corona-Jahre haben an jedem von uns genagt. Die Unsicherheit, die Angst, der Stress. Jetzt, wo Reisen wieder ohne Einschränkungen möglich sind und die Pandemie offiziell für beendet erklärt wurde, kann es endlich wieder losgehen. Auch bei den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens.

Bereits vor einigen Wochen erklärten die Mallorca-Auswanderer im Interview mit dieser Redaktion, dass sie in diesem Jahr ihr Arbeitspensum ein wenig herunterschrauben und dafür mehr auf Reisen gehen wollen. Gesagt, getan, wie man nun auf der Instagramseite der „Goodbye Deutschland“-Stars sehen kann.

„Goodbye Deutschland“-Stars reisen in die USA

„Aber dieses Jahr wird sehr interessant. Wir werden viel auf Reisen gehen“, berichtete Andreas. Und jetzt wissen wir auch, wohin es geht. „Und nun geht die große Reise los! Mein erstes Mal über den großen Teich! Ich sterbe vor Aufregung“, schreibt Caro auf Instagram.

Die USA also. Ein tolles Ziel. In ihrer Instagramstory meckerte Caro aber schon mal über das Kofferpacken. „Ich hasse Kofferpacken. Weiß nie, was ich mitnehmen soll“, schrieb sie zu einem kurzen Video, das sie mit angestrengter Miene beim Sortieren der Habseligkeiten zeigt.

Die Robens fliegen nach Los Angeles

Zwei Wochen werden die Robens in den Staaten verbringen. Ihr erstes Ziel wird Los Angeles sein, verriet Caro in den Kommentaren bei Instagram. Die Fans jedenfalls sind ganz begeistert.

„Ich bin gespannt, was ihr so alles erleben werdet“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ganz viel Spaß und einen angenehmen Flug euch zwei. Die USA sind toll, wenn man erst mal den laaaangen Flug überstanden hat.“ Apropos Flug: Die Robens scheinen nicht gerade in der billigsten Klasse zu fliegen. Die Sitze sehen zumindest sehr einladend aus. Oder wie es ein Fan so schön ausdrückt: „Wenigstens mehr Beinfreiheit als im Flieger nach Malle. Ich zerquetsche mir da jedes Mal die Kniescheiben.“ Und das klingt ganz arg schmerzhaft. Das ganze Interview mit den „Goodbye Deutschland“-Stars kannst du hier nachlesen.