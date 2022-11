„Goodbye Deutschland“-Familie wird bedroht: „Kann nicht garantieren, dass nichts Böses passiert“

Für Tobi und Ana Schumacher aus München soll in Ecuador das große Glück warten, zumindest hoffen sie darauf, als sie Deutschland verlassen und in Anas alter Heimat einen Neustart wagen. Begleitet werden sie dabei von dem Kamerateam von „Goodbye Deutschland“.

Um in Ecuador ein Backpacker-Hostel aufzubauen, haben die beiden ein sechs Hektar großes Naturgrundstück gekauft, das es gil,t von Grund auf neu aufzubauen. Aber plötzlich gibt es Zoff mit dem Vorbesitzer und eine Drohung, die Tobi nicht einfach ausblenden kann.

„Goodbye Deutschland“-Paar wird bedroht

Zehn Kilo Gewicht hat der Familienvater nach seiner Ankunft verloren. Das neue Leben stellte den Auswanderer und seine kleine Familie mit einigen unschönen Überraschungen vor eine unerwartete Herausforderung.

Als dann plötzlich auch noch der Vorbesitzer meint, immer noch Ansprüche an seinem alten Grundstück zu haben, platzt Tobi der Kragen. Der Ecuadorianer soll zu dem Anwesen gekommen, rumgeschrien und die Familie aufgefordert haben, einige Veränderungen auf dem Grundstück wieder rückgängig zu machen. Wenn nicht, „dann gibt’s Probleme. Und kein Wunder, dass hier in Ecuador wegen Grundstücken so viele Leute sterben“, zitiert Tobi anschließend.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer lässt sich nicht einschüchtern

Der Deutsche versteht die Aussage als eindeutige Drohung und sagt: „Ich habe verdammt noch einmal Sorge um meine Familie.“ Sich einschüchtern lassen, will Tobi aber nicht. „Ich kann nicht garantieren, dass nicht etwas Böses passiert“, lässt er das Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ wissen und geht auf Konfrontation.

Mehr Themen:

In Begleitung seiner Frau fährt er zum Haus des Unruhestifters und greift bereits zur Säge, als ihn seine Frau Ana gerade noch davon abhalten kann, damit vorstellig zu werden. Das Streitgespräch findet dann auf offener Straße statt. Und Tobi macht deutlich, dass er die Drohung nicht einfach akzeptieren wird.

Am Ende ist der Streit zwar nicht behoben, der Klärungsversuch aber anscheinend erfolgreich gewesen. Denn der Vorbesitzer soll sich seitdem dem Grundstück fern gehalten haben.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ montags um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.