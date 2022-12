„Goodbye Deutschland“: Auswanderin erhält Hiobsbotschaft nach Umzug – „Ein Schock“

Gestern noch in Deutschland, heute in der Dominikanischen Republik – genau diesen Wunsch verfolgt Familie Zimmer. Boris und seine Frau Tana wollen mit ihrer Tochter Madeleine ihr altes Leben hinter sich lassen und in Tanas Heimat einen Neustart wagen. Begleitet werden sie dabei vom „Goodbye Deutschland“-Kamerateam.

Kaum vor Ort zeigt sich – wie so oft beim großen Auswanderer-Traum – zu Beginn läuft nicht immer alles wie geplant. Doch es gibt einen Lichtblick: Tanas Oma. Die wohnt immer noch in dem Ort, an dem Tana aufgewachsen ist. Nach drei langen Jahren kann sie ihre Zieh-Mutter endlich wieder in die Arme nehmen. Dass die Aufnahmen vom „Goodbye Deutschland“-Team die letzten von der alten Dame sein werden, weiß zu diesem Moment noch keiner.

„Goodbye Deutschland“: Kurz nach dem Wiedersehen passiert es

Es ist schon dunkel, als Tana mit ihrer kleinen Familie bei ihrer geliebten Oma eintrifft. Und die Vorfreude ist riesig. Zwölf Stunden Fahrt liegen zwischen ihrem neuen Zuhause und dem Ort, an dem sie aufgewachsen ist.

Tanas Großmutter empfängt sie mit den Worten „Gott segne dich“ und läutet damit den Beginn eines illustren Abends ein. Immerhin gibt es nach so langer Abwesenheit jede Menge Gesprächsstoff. Einmal vor Ort zeigt Tana dann auch direkt mal, wo genau sie ihre Kindheit verbracht hat und erzählt, welche wichtige Rolle ihre Oma in ihrem Leben hatte.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderin muss Abschied nehmen

Die Wiedersehensfreude ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn während sich Tana noch mit Boris und Madeleine in ihrem neuen Zuhause einlebt, erhält sie eine echte Hiobsbotschaft. Ihre Oma ist tot.

Darauf angesprochen, kämpft Tana mit den Tränen und erzählt: „Sie ist gestorben. Das war für uns alle ein Schock.“ Dass ihre langjährige Bezugsperson jetzt nicht mehr da ist und das, obwohl Tana ihr endlich wieder so nah wie schon lange nicht mehr war, belastet die Auswanderin sichtlich. Den Traum vom neuen Leben in der Karibik will sie sich davon allerdings nicht kaputt machen lassen.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ montags im TV und online in der Mediathek bei RTL+.