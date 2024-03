„Goodbye Deutschland“-Paar arbeitet bis zur Erschöpfung – Fans haben „kein Mitleid“

In den neuen Folgen von „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ begleitet Vox Paare bei ihrem Leben weit entfernt von zu Hause. Eines davon ist das Münchener Auswandererpaar Sammy und Josy.

Die beiden haben in der türkischen Metropole Istanbul ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Doch nun wirft eine ernste Nachricht eine Schatten auf ihr Leben am Bosporus.

„Goodbye Deutschland“: Erfolgreiches Paar arbeitet sieben Tage die Woche

Als die Münchner Sammy Lampert und Josephine „Josy“ Natter vor vier Jahren in die Türkei ausgewandert sind, sollte eigentlich Ruhe in das Leben der Workaholics einkehren. Doch in Istanbul haben sie mit ihrer Geschäftsidee ungeahnten Erfolg. Sie bieten deutschen Kunden einen Komplett-Service rund um Schönheits-Operationen an. Gemeinsam vermitteln die „Goodbye Deutschland„-Stars Kliniken, Ärzte, Flüge und Hotels. Sie sind rund um die Uhr für ihre Kunden da, und genau darin liegt das Problem.

Längst wollte das Auswandererpaar heiraten, aber der Job nimmt Sammy und Josy zu sehr in Beschlag. „Momentan arbeiten wir von 5 Uhr in der Früh bis 1 Uhr nachts“, erzählt der 35-jährige. „Das ist auch einer der Gründe, weswegen wir fertig mit der Welt sind, weil wir keine Freizeit haben.“ Der Akku ist leer, besonders bei dem zuckerkranken Sammy. Noch dazu meidet der Diabetiker oft seine notwendigen Kontrolluntersuchungen.

Sammy und Josy – gestresst und gesundheitlich am Limit

Auch wenn niemand den beiden etwas Böses wünscht, die Zuschauer äußern in ihren Kommentaren auf Instagram äußern wenig Verständnis für die Workaholics:

„Völlig sinnlose Lebensgestaltung, immer höher, schneller, weiter ohne Mitarbeiter, damit man bloß kein Geld ausgibt. Leider kein Mitleid von mir, jeder ist seines Glückes Schmied.“

„…ist schon heftig euer Arbeitspensum. Das muss weniger werden für eure Gesundheit.“

„Die beiden machen sich ihren Stress anscheinend selbst. Total unstrukturiert.“

„Finde die Story total unrealistisch… Wenn ich derartig viel verdiene, suche ich mir doch ein, zwei Angestellte.“

Eine dramatische Diagnose vom Augenarzt Sammy regt Sammy zum Nachdenken an. Gelingt dem „Goodbye Deutschland“-Paar die Umstellung? Werden sie ihre Firma verkaufen?