„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens: Jetzt wagen sie den Schritt

Die beiden Auswanderer Caro und Andreas Robens leben schon seit einigen Jahren auf Deutschlands beliebtester Insel Mallorca. Caro zog es schon 2003 auf die Balearen, Andreas lernte „Malle“ erst später kennen. Er ließ sich 2010 auf der Insel nieder.

Nur ein Jahr später eröffnete das „Goodbye Deutschland“-Paar sein eigenes Fitnessstudio, das Iron Gym. Jetzt wird es für die Vox-Stars Zeit, etwas zu verändern.

„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens wagen es

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer wollen alles ändern, und zwar in ihrem Gym! Wenn die Mallorca-Reisenden in diesem Sommer also bei Caro und Andreas Robens vorbeischauen wollen, dann werden sie das Iron Gym nicht mehr so vorfinden, wie es einmal war.

Laut „Mallorca Zeitung“ planen die Zwei eine große Renovierung. „Wir haben uns einfach gedacht: Das Iron Gym muss etwas zeitgemäßer, moderner und flotter sein“, so Fitness-Fan Caro. Zeitgemäßer heißt für das Paar komplett schwarz. So sollen die Wände nämlich bald aussehen. Dazu wird es eine neue Beleuchtung geben.

Doch das Ganze erfordert viel Zeit und Arbeit für die Robens, die die Wintermonate auf Mallorca also durchaus bewusst nutzen.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro verrät Details

Neben der Wandfarbe und der Beleuchtung haben sich die Robens noch weitere Veränderungen in ihrem Gym vorgenommen. Caro: „Die Umlackierung der Maschinen wird auch einige Monate in Anspruch nehmen. Wir sind uns auch noch nicht sicher, ob wir den Tresen umbauen und noch weitere Geräte anschaffen.“

Die beiden rechnen damit, dass es circa sechs Monate dauern könnte, bis alles final fertig ist. Danach aber dürfte der eine oder andere Sportbegeisterte sicher noch motivierter sein, im Iron Gym die Muskeln zu stählen.

