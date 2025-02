„Goodbye Deutschland“-Star erhält Diagnose – „Habe ein bisschen Angst“

„Goodbye Deutschland“ gilt als eine der beliebtesten Reality-Shows des Landes. Die Fernsehkameras des Senders VOX begleiten Auswanderer bei der Erfüllung ihres Lebenstraum und zeigen ihre großen und kleinen alltäglichen Probleme auf.

+++ „Goodbye Deutschland“: Sabine wandert auf Paradies-Insel aus – vor Ort trifft sie der Schlag +++

Auch Steff Jerkel und seine Partnerin Peggy Jerofke erfüllten sich ihren Traum vom Leben im Ausland, das Paar wohnt mittlerweile auf der Sonneninsel Mallorca. Doch auch im Paradies ist nicht immer alles perfekt. Und so erhielt Peggy nun eine Diagnose, die sie sicherlich in eine Art Schockzustand versetzte.

„Goodbye Deutschland“-Star erkrankt an Hautkrebs

Eigentlich sollte Peggy ihren Liebsten lediglich zu einer Kontrolluntersuchung beim Hautarzt begleiten. Doch die Diagnose, die der „Goodbye Deutschland“-Star in der Praxis erhält, lässt das Blut in ihren Adern gefrieren. Auf seinem Instagram-Profil berichtet Steff Jerkel seinen Fans: „Leider hat es nun auch Peggy erwischt (Hautkrebs). Für eine Frau natürlich nicht so schön, dort eine Narbe zu haben.“

Tatsächlich hat der behandelnde Arzt am Schlüsselbein des Reality-TV-Stars eine Stelle mit weißen Hautkrebs entdeckt. Auch Peggy wendet sich nach dem Termin mit einer Instagram-Story an ihre Fans und berichtet: „Sieht jetzt eigentlich ziemlich unspektakulär aus, aber da wird der Schnitt gemacht, ungefähr fünf Zentimeter.“ Die Stelle sollte so schnell wie möglich herausoperiert werden.

+++ „Goodbye Deutschland“-Star platzt der Kragen: „Grenzenlose Geschmacklosigkeit“ +++

Die Mutter einer kleinen Tochter schien mit dieser Schock-Diagnose keineswegs gerechnet zu haben. Der „Goodbye Deutschland“-Star gesteht: „Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst, weil hier unter dem Schlüsselbein ist die Betäubung bestimmt nicht so angenehm, und vor allem hoffe ich, dass ich da hinterher am Schlüsselbein nicht so eine riesengroße Narbe habe.“ Vor und nach dem Eingriff wird ihr Liebster der 48-Jährigen garantiert zur Seite stehen.

Peggy will sensibiliseren

Peggy möchte ihre Diagnose dazu nutzen, um ihre Fans für das Thema Hautkrebs zu sensibilisieren. Der VOX-Star erinnert seine Follower nämlich mit den Worten: „Das ist also weißer Hautkrebs, falls ihr sowas bei euch entdeckt.“ Auch Steff musste sich in der Vergangenheit aufgrund von weißem Hautkrebs mehreren Operationen unterziehen . Der Unternehmer hat von den Eingriffen bis heute sichtbare Naben davongetragen.

Diese Horror-Diagnose muss der „Goodbye Deutschland“-Star nun erst einmal verarbeiten. Auf den Rückhalt ihres Partners kann sich Peggy auf jeden Fall verlassen.