„Goodbye Deutschland“-Star platzt der Kragen: „Grenzenlose Geschmacklosigkeit“

Die Gemüter kochen hoch, und diesmal nicht wegen der spanischen Sonne! „Goodbye Deutschland“-Star Marco Gülpen zeigt auf Instagram klare Kante. Der Grund für seine Empörung: Ein umstrittenes Wahlplakat der Linken, das bei ihm die Alarmglocken schrillen lässt.

Gülpen, der sowohl auf Mallorca als auch in Köln zu Hause ist, kann kaum glauben, was er sieht. Auf dem Plakat prangt der provokante Spruch: „Ist dein Dorf unter Wasser, steigen Reiche auf die Yacht.“ Für den Auswanderer ein absolutes No-Go! „Welcher Ochse hängt sowas in einem Dorf auf, in dem vor kurzem noch viele Betroffene ihr Hab und Gut und vor allem geliebte Menschen verloren haben?“, fragt er empört in seiner Instagram-Story.

„Goodbye Deutschland“-Star fassungslos

In Deutschland sind Hochwasser leider keine Seltenheit. Dabei ist vor allem die Hochwasser-Katastrophe von 2021 noch in schmerzhafter Erinnerung. Besonders Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen traf es mit voller Wucht. Über 180 Menschen verloren laut den Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung ihr Leben, ganze Dörfer wurden zerstört.

Die Fluten, ausgelöst durch das Tiefdruckgebiet Bernd, hinterließen tausende von Opfern und Schäden in Milliardenhöhe. Besonders betroffen war das Ahrtal in Rheinland-Pfalz, aber auch Städte wie Hagen und Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Der Wiederaufbau dauert an, und viele kämpfen noch immer mit den Folgen.

Für Gülpen ist das Plakat ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die um ihre Existenz kämpfen. „Ist das noch Wahlkampf oder nur grenzenlose Geschmacklosigkeit gipfelnde Apathie?“, fragt er seine Follower. Für den „Goodbye Deutschland“-Star steht fest: Geschmacklose Sprüche sind fehl am Platz, wo echte Schicksale dahinterstehen.