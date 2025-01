„Goodbye Deutschland“-Wiederholungen haben ein Ende: „Da kommt was richtig Großes auf euch zu“

Es ist ein Kritikpunkt, den die „Goodbye Deutschland“-Fans nicht müde werden zu formulieren. Der Ärger um die Wiederholungen. Unter nahezu jedem Posting der beliebten Vox-Auswanderersoap auf Instagram wird eben jenes bemängelt. Nun nimmt Vox Stellung und verspricht etwas „richtig Großes“.

„Ja, wir hören euch – „Wiederholungen, Wiederholungen und… wieder Wiederholungen!“ Aber hey, genau daran erkennt man die wahren Fans! Ihr habt jedes Detail im Kopf, wisst, wer wann ausgewandert ist und könnt vermutlich sogar die Lieblingspizza unserer Protagonisten auswendig. Das nennen wir mal Commitment“, heißt es auf der Instagram-Seite von „Goodbye Deutschland“.

„Wollten wir wirklich dem Dschungel die Zuschauer stehlen?“

Und weiter: „Und Hand aufs Herz: Wollten wir wirklich dem Dschungel die Zuschauer stehlen? Nein, natürlich nicht. Wir lassen die Stars erst mal ihre Bohnen essen, während wir hier an großartigen neuen Geschichten und spannenden Auswanderern für euch arbeiten.“

Nach dem Dschungelcamp aber, soll es richtig abgehen, so das Social-Media-Team der Auswanderer-Reihe die unter anderem die Geschichten von Caro und Andreas Robens, Danni Büchner oder Steff Jerkel erzählt.

„Bleibt gespannt – da kommt was richtig Großes auf euch zu! Bis dahin sagen wir: Entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt die Klassiker! Ob Familie Blankenhorn in Brasilien oder Daniela Katzenberger in ihrer kultigen Anfangszeit – diese Geschichten sind nicht umsonst legendär. “

Neue „Goodbye Deutschland“-Folgen in Sicht

Da sind wir ja mal gespannt. Wann, und vor allem was dann in naher Zukunft auf uns wartet! Eines ist aber sicher: Die Fans sind mit Sicherheit wieder am Start. „Ihr seid einfach die beste Sendung! Und wir können es nicht erwarten was neues zu sehen“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Liebe euer Statement.“ Doch es gibt auch Kritik.

„Endlich reagiert ihr mal auf die berechtigte Kritik. An sich ist gegen Wiederholungen auch nichts einzuwenden – wenn sie als solche zu erkennen sind und auch entsprechend gekennzeichnet sind. Leider ist die Mediathek bei GBD ein einziges Durcheinander, völliges Chaos bei den Staffeln und Folgen und jetzt werden auch noch alte und neue Geschichten vermischt. Das verdirbt einem echt die Laune und man bekommt dann gar nicht mehr mit, wenn wirklich mal eine neue Folge online ist“, heißt es beispielsweise.

Oder: „Könnt ihr bitte wenigstens auf RTL Plus die Erstausstrahlung erwähnen? Es hilft nicht, wenn man Januar 25 anschaut und die Ausstrahlung war 2022. Würde sehr helfen. Besten Dank.“