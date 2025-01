„Goodbye Deutschland“: Dieser bekannte Reality-Star erobert Brasiliens Frauenwelt

Am Montagabend (27. Januar) zur Primetime um 20.15 Uhr dreht sich beim Sender Vox wieder alles rund um spannende und emotionale Auswanderergeschichten. Wie gewohnt werden in der Serie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ den treuen Fans die vielfältigen Herausforderungen und besonderen Auswandererträume nähergebracht.

Das Motto hierbei lautet „Olá, Brasil!“ Drei wiederholte Auswanderergeschichten aus dem Land des Karnevals Brasilien bieten den Zuschauern einen unterhaltsamen Fernsehabend. Einer der Protagonisten dürfte vielen Fans kein Unbekannter sein: Der ehemalige Politiker und Realityformat-Teilnehmer Ronald Schill (66) tauschte den Hamburger Senat gegen die Favela in Rio de Janeiro ein.

„Goodbye Deutschland“: Reality-Star Schill hat sein Herz an Brasilien verloren

Ronald Schill ist es gewohnt zu polarisieren. Ob nackte Tatsachen in der RTL Zwei-Datingshow „Adam sucht Eva“, die Teilnahme am Sat1-Format „Kampf der Reality Stars“ oder seine turbulente politische Karriere – der 66-jährige Hamburger scheut keine Konfrontation. Zudem tituliert er sich öffentlich als bekennender Sexist und kann mit der Metoo-Debatte ja mal gar nichts anfangen. Doch welche Einblicke gewährt er nun in der aktuellen Goodbye Deutschland-Folge?

Er möchte dem Sender Vox sein turbulentes Leben in seiner Wahlheimat, der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zeigen. Hier lebt er von einer Rente in Höhe von 1.900 Euro aus seiner Amtszeit als Hamburger Bürgermeister in einer Favela oberhalb der Metropole. Schill führt dort ein einfaches Leben ohne Saus und Braus und hat sich ein eigenes Haus gekauft.

Ein Detail fesselt ihn an Rio de Janeiro aber besonders: Die Vielzahl an jungen und durchtrainierten Frauen. Sie sind auch ein fester Bestandteil in seinem Tagesablauf, neben ausgiebigen Strandspaziergängen und Radtouren sowie Fitnesstrainings.

„Goodbye Deutschland“: Drei bunte Einblicke in das Leben in Brasilien

Wieder nach Deutschland zurückkehren und seine Lebensjahre in einem deutschen Altersheim absitzen? Dies kommt für Ronald Schill nicht infrage! So sagt er deutlich: „Ich werde nie wieder dauerhaft nach Deutschland zurückkehren. Hier gibt es noch die Faszination zwischen echten Kerlen und herrlichen Weibern.“

Obwohl es sich hierbei um eine Wiederholung handelt, verspricht die aktuelle Folge von „Goodbye Deutschland“ am Montagabend (27. Januar) eine große Portion Unterhaltung. Langeweile? Fehlanzeige! Hier wird jeder Schritt der Auswanderer zu einem aufregenden Abenteuer.