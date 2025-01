Große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star – es geht sofort ins Krankenhaus

Die bekannte Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ hat schon viele Deutsche bei ihren Neuanfängen im Ausland begleitet. Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz leben seit 2017 auf Mallorca, bereisten davor schon viele andere Länder wie Brasilien, Österreich und Schweden.

Schon während der TV-Aufnahmen war immer wieder zu sehen, dass Thommy mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nun erlitt der „Goodbye Deutschland“-Star einen erneuten Rückschlag und musste sofort ins Krankenhaus.

„Goodbye Deutschland“-Star Thommy im Krankenhaus

Bereits 2015 erkrankte der 54-Jährige an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung. 2024 holten ihn seine gesundheitlichen Probleme ausgerechnet auf einer Kreuzfahrt wieder ein. Die Beschwerden wurden so heftig, dass er zunächst auf die Intensivstation an Bord kam und einige Stunden später sogar ganz vom Schiff musste, um in ein Krankenhaus gebracht zu werden (hier mehr dazu).

Und genau dahin musste Thommy nun erneut, wie Ehefrau Kathrin am Freitag (24. Januar) auf Instagram mitteilte. „Wieder mal zu Gast im Krankenhaus. Bis jetzt diagnostiziert Lungenentzündung und eitrige Ohrenentzündung uns sie machen weitere Untersuchungen“, schrieb sie. Dazu ein Selfie, das die besorgte Kathrin im Vordergrund und Tommy im Hintergrund im Krankenhausbett zeigt. Der „Goodbye Deutschland“-Star lächelt tapfer und etwas verkrampft in die Kamera während er ein Peace-Zeichen mit den Fingern formt.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Sofort sorgen sich auch die zahlreichen Fans der Auswanderer und richten dem Beitrag ihre Genesungswünsche aus. „Der Arme ist echt gebeutelt.. Gute Besserung!“ oder „Och man, es hört einfach nicht auf! Ich wünsche dem Thommy alles Gute!“, heißt es in den Kommentaren.

Einen Tag später gibt Kathrin ein Gesundheitsupdate ihres Liebsten. „Mit noch mehr Medikamenten wurde mein Schatzi wieder aus der Klinik entlassen. Antibiotikumtherapie und Tabletten gegen einen Pilz auf der Lunge“, erklärt sie. Auf dem Tisch eine große Palette an unterschiedlichen Medikamenten. Aber die gute Nachricht ist immerhin, dass Thommy wieder nach Hause kann, um dort hoffentlich schnell wieder gesund und fit zu werden.